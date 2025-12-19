Formentera multa con hasta 3.000 euros la práctica de artes marciales en los parques públicos, tal y como ha aprobado el pleno del Consell de Formentera, celebrado este jueves. En la sesión se ha aprobado la denominada ordenanza reguladora de uso de los parques públicos urbanos para la realización de actividades físicas y deportivas, una normativa pionera que pone fin a un vacío regulador existente hasta ahora.

La nueva normativa impulsada desde la Conselleria de Deportes del Consell de Formentera presidido por Óscar Portas de la formación Sa Unió (coalición formada por el PP y Compromís) establece por primera vez un marco claro sobre dónde, cómo y en qué condiciones se pueden desarrollar actividades como yoga, pilates o estiramientos en espacios públicos. Todo ello, en teoría, con el objetivo de garantizar la convivencia, la seguridad de las personas usuarias y un uso equitativo del espacio público.

La ordenanza prohíbe expresamente la práctica de artes marciales en los parques públicos, al considerar que son disciplinas que deben desarrollarse en espacios que reúnan todas las garantías de seguridad. En este sentido, el Consell pone a disposición de las personas practicantes las instalaciones deportivas municipales, como el polideportivo Antoni Blanc.

El régimen sancionador contempla multas de entre 100 y 3.000 euros, así como la suspensión temporal de la actividad en casos de reincidencia o riesgo grave.

El texto también contempla que la ordenanza pueda adaptarse con el tiempo, incorporando nuevos espacios o ajustando criterios según la evolución social y deportiva de la isla.

Al igual fija un sistema de autorizaciones previas, limita los aforos a un máximo de 12 personas, establece criterios de uso responsable de los parques y exige seguro de responsabilidad civil, así como la inscripción en el Censo de Actividades Físicas y Deportivas.

Los espacios habilitados inicialmente para este tipo de actividades son el parque Islas Pitiusas (La Savina), el Parque infantil Frank Jackson (San Francisco), el de ses Bardetes y la zona de calistenia del Skatepark, sin perjuicio de que el Consell pueda ampliar o revisar estos espacios en función de la evolución de las necesidades.

El conseller de Deportes y vicepresidente tercero, Hugo Martínez, ha defendido la ordenanza como «una medida necesaria y de sentido común ante el aumento del uso de los parques para actividades dirigidas», y ha remarcado que «ordenamos para garantizar convivencia, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades para todos los profesionales y entidades».

Martínez ha subrayado que la normativa «no restringe la práctica deportiva, sino que la hace compatible con el descanso, el juego infantil y el uso libre de los parques», y ha añadido que «Formentera apuesta por una isla activa y saludable, pero también ordenada y respetuosa con el espacio público. Es una ordenanza viva, pensada para dar herramientas y no poner trabas. Si hay que mejorarla, lo haremos escuchando al sector y la ciudadanía”, ha concluido el Consell.