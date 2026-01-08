Quién es Cristina Piaget, concursante de ‘GH DÚO’: edad, pareja actual y por qué es famosa

Cristina Piaget es una de las concursantes confirmadas de GH DÚO en su edición que comienza este mes de enero de 2026. Aunque para muchos es una auténtica desconocida, lo cierto es que se trata de una actriz y modelo que se ha mantenido durante años alejada de la televisión y del mundo del corazón, por eso sorprende que ahora haya decidido participar en un programa como este. Será muy llamativo verla convivir con perfiles muy polémicos y televisivos como Carmen Borrego, Antonio Canales o Sonia Madoc (ex componente del dúo Sonia y Selena). Hacemos un repaso a su vida.

«Tras años entre flashes y pasarelas, entre escenarios y aeropuertos, ahora es el momento de vivir el sueño que me quedaba por cumplir. Soy concursante confirmada de GH DÚO», así se ha presentado ante la audiencia de Mediaset, que se ha quedado con el cuerpo frío al verla, ya que es un perfil completamente distinto. Piaget es conocida en el mundo de la cultura gracias a su trabajo, estando siempre lejos de la prensa rosa y evitando hablar de su vida personal, pese a que fue una de las grandes modelos de nuestro país.

Esta madrileña llegó al mundo en el año 1969, estudiando Danza tanto en Madrid como en Londres, además de la conocida Escuela Nancy Tuñón, de Barcelona. Cuando era apenas una adolescente ya comenzó a trabajar en el mundo de la moda, siendo portada de revistas y desfilando en pasarelas para firmas como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino o Paco Rabanne, entre otros.

Pero no se quedó sólo en el mundo de las pasarelas, la concursante de GH DÚO dio el salto a las tablas del teatro, donde debutó en 1997 (aunque siendo pequeña ya hizo alguna aparición ante las cámaras). Ese debut hizo que se formase en interpretación, llegando a trabajar en compañías tan prestigiosas como La Fura dels Baus y Els Comediants, además de algunas películas.

La vida actual de Cristina Piaget

Aunque ha sido una cara habitual de campañas de publicidad de todo tipo de marcas, no es tan famosa como el resto de sus compañeros. Además, hay que añadir que en los últimos años ha estado más apartada, centrándose en la crianza de su hijo (nacido en el año 2011) y en colaborar con actos y organizaciones benéficas. En estos momentos trabaja como profesora de yoga, muy cerca de la localidad en la que vive, teniendo una vida completamente rural y disfrutando de su huerto.

La pareja de la concursante de ‘GH DÚO’

Poco o nada se sabe de su vida amorosa, ya que nunca ha querido desvelar la identidad del padre de su hijo, aunque en algunas entrevistas ha dado a entender que no ejerció en ningún momento y que ha tenido que ser madre en solitario. Es por eso que madre e hijo son uña y carne, como se puede ver en sus redes sociales.

Que se sepa, Cristina vive alejada de la ciudad de Madrid en su casa de campo en mitad de la Sierra de Gredos, en la frontera entre Madrid, Cáceres, Ávila y Salamanca. Allí está centrada en algunos de sus proyectos, pero especialmente en acompañar a su hijo en su crecimiento.

Se desconoce con quién hará pareja en el concurso, ya que siempre ha estado lejos de polémicas en el mundo televisivo y del corazón, por lo que el programa tendrá que buscar a una persona con la que tenga un conflicto del pasado.