Quién es Sonia Madoc: su edad, su pareja, su nombre real y la polémica con Sonia y Selena

No es ningún secreto que Sonia Madoc se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los nombres más importantes en cuanto a la industria musical de principios de los 2000 se refiere. Su figura siempre ha estado ligada al éxito, pero también a la polémica. Pero si hay algo que le ha caracterizado durante todo este tiempo es su capacidad para reinventarse. Tanto es así que, después de haber participado en Benidorm Fest 2025 con su ex compañera Selena Leo, no ha dudado un solo segundo en aceptar la oportunidad que se le ha presentado para concursar la cuarta edición de GH DÚO. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional y la polémica surgida con Sonia y Selena, así como su vida personal, a través de datos como su edad, su pareja e, incluso, sus retoques estéticos.

La trayectoria profesional de Sonia Madoc

Nacida en octubre de 1974 en Barcelona, desde muy temprana edad se formó en diversas disciplinas vinculadas al mundo del espectáculo, especialmente la interpretación y el baile. Esto ocurrió antes de dar el salto definitivo a la industria musical. El punto de inflexión llegó con el dúo Sonia y Selena, un proyecto que marcó una época gracias a su mezcla de pop latino, sus pegadizos estribillos y su espectacular estética.

Temas como Yo quiero bailar lograron convertirse en auténticos himnos del verano. Esto hizo posible que el dúo no tardase en alcanzar los puestos más altos de las listas de ventas. A pesar de todo, este éxito fue tan intenso como breve, puesto que el grupo se disolvió y cada una de ellas emprendió su camino en solitario.

Años después, Sonia y Selena regresó con fuerza tras confirmarse su participación en Benidorm Fest 2025 con la canción Reinas. Aunque no lograron la victoria, lo cierto es que su propuesta fue una de las más comentadas de la edición. A pesar de todo, su paso por este certamen no solamente reavivó la nostalgia, sino también la polémica que se arrastra desde la ruptura del dúo. Es más, como consecuencia de las diferencias públicas, así como las diversas discrepancias y debates en el terreno profesional, ambas volvieron a tomar caminos separados. Eso sí, en este caso, con acciones legales de por medio.

Su vida personal

En este ámbito, la catalana siempre se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida privada. Es más, en el terreno sentimental, siempre ha sido de lo más discreta. Aunque a lo largo de los años se le han atribuido relaciones, lo cierto es que en la actualidad se desconoce si su corazón está ocupado.

No podemos dejar de mencionar los retoques estéticos a los que se ha sometido durante estos años, algo que siempre ha generado un gran interés entre muchos de sus seguidores. Es importante tener en cuenta que, tirando de naturalidad, la propia artista nunca ha tenido reparos a la hora de hablar del tema, dejando claro que ha recurrido a diversos tratamientos para sentirse mucho mejor consigo misma. Y todo con la firme intención de intentar normalizar este tipo de decisiones.