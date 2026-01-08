Un niño mallorquín de cuatro años muere tras un brutal accidente frontal en Barcelona

La carretera volvió a teñirse de luto en una noche marcada por el horror y la desesperación. Un niño mallorquín de tan solo cuatro años ha fallecido en un hospital de Barcelona después de varios días luchando por su vida tras sufrir un devastador accidente de tráfico. El pequeño viajaba con su familia cuando el vehículo en el que se desplazaban se vio involucrado en una colisión frontal de extrema violencia en una carretera catalana.

El siniestro tuvo lugar la noche del pasado 29 de diciembre, pocos minutos después de las nueve, en la carretera C-16, a la altura del municipio de Cercs, en la provincia de Barcelona. Por causas que todavía se investigan, el coche en el que viajaba la familia, formada por los padres y sus dos hijos menores, impactó de frente contra otro turismo en el que circulaba un único conductor.

El choque fue tan brutal que los equipos de emergencia que acudieron al lugar del accidente se encontraron con una escena dantesca. Los cinco ocupantes implicados resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser evacuados de urgencia a distintos centros hospitalarios de la provincia. Entre ellos se encontraba el niño de cuatro años, cuyo estado era crítico desde el primer momento.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el menor no pudo superar la gravedad de las lesiones y acabó falleciendo en el hospital donde permanecía ingresado, sumiendo a su familia en un dolor imposible de describir. Sus padres y su hermano mayor, de cinco años, continúan hospitalizados con heridas de consideración, al igual que el conductor del otro vehículo implicado en el siniestro.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra han confirmado que la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Mientras tanto, la tragedia ha causado una profunda conmoción tanto en Mallorca, de donde era la familia, como en la localidad catalana donde se produjo el impacto, reabriendo el debate sobre la seguridad vial y los riesgos de la carretera en fechas especialmente señaladas.

Una vida truncada demasiado pronto y una familia marcada para siempre por una noche que jamás olvidarán.