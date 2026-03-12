Un conductor circula por el arcén de la Vía de Cintura de Palma para saltarse el tráfico: «¡La que está liando!»

La imprudencia al volante volvió a dejar una escena tan sorprendente como indignante en la Vía de Cintura de Palma, una de las arterias con mayor tráfico de toda Mallorca. En plena retención y a plena luz del día, un conductor decidió ignorar cualquier norma básica de circulación y utilizar el arcén para adelantar a la larga fila de vehículos que permanecían detenidos.

La escena, captada por otro automovilista, refleja con claridad el desconcierto de quienes presenciaron la maniobra. «¡Mira la que está liando!», exclama con evidente mezcla de estupor y enfado el hombre que graba el momento. En las imágenes puede verse cómo el vehículo avanza por la derecha con total naturalidad, superando uno tras otro a los coches que aguardaban pacientemente a que el tráfico volviera a fluir.

El gesto, además de temerario, resulta especialmente llamativo por tratarse de un turismo. Este tipo de comportamiento es más habitual entre motociclistas, quienes en determinadas circunstancias pueden utilizar el arcén para avanzar entre el tráfico, ya que la normativa contempla ciertos supuestos que lo permiten. Sin embargo, en el caso de los turismos, la ley es clara: los conductores no pueden circular por el arcén para adelantar ni para evitar una retención.

¿Qué dice la normativa?

De acuerdo con el reglamento de circulación, el arcén está reservado principalmente para situaciones muy concretas. Su uso está destinado, sobre todo, a vehículos averiados o en situación de emergencia. También pueden utilizarlo bicicletas cuando no existe un carril específico, así como vehículos muy lentos como ciclomotores o maquinaria agrícola.

Los coches únicamente pueden ocupar el arcén en circunstancias excepcionales, como una avería o una emergencia que obligue a apartarse de la calzada. Utilizarlo para esquivar un atasco, como en este caso, constituye una infracción. Esta conducta puede acarrear una multa de 200 euros y, dependiendo de la situación, incluso la pérdida de puntos en el carnet de conducir.