La Vía de Cintura de Palma convertida en un circuito de MotoGP: pillado haciendo caballitos con su moto

Lo que parecía una escena propia de un circuito de carreras de MotoGP tuvo lugar en realidad en plena Vía de Cintura de Palma. Un copiloto ‘cazó’ en la noche del pasado viernes a un motorista realizando caballitos a altas velocidades, una maniobra altamente arriesgada y que aumenta considerablemente el riesgo de un grave accidente.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el motorista va levantando la rueda delantera mientras adelanta a otros vehículos por el carril derecho a gran velocidad. «Flipo en colores», llega a exclamar la persona que graba el vídeo con su móvil, que no da crédito a lo que está presenciando.

Los hechos ocurren en un entorno inapropiado como es la Vía de Cintura, en dirección aeropuerto de Son Sant Joan, una de las principales arterias de tráfico de la capital balear utilizada diariamente por miles de conductores y cuya velocidad está limitada a 100 kilómetros por hora, lo que agrava aún más la gravedad de la conducta del motorista.

Dicha maniobra está totalmente prohibida fuera de circuitos cerrados o privados. Está considerada una infracción grave que puede conllevar pérdida de puntos en el carnet, además de una multa económica. En caso de que durante el ‘caballito’ se ponga en peligro la vida o la integridad de otros usuarios pasaría a ser un delito de conducción temeraria.

El vídeo al que ha tenido acceso este digital ya ha sido remitido a las autoridades competentes para que puedan proceder a la identificación del conductor y valorar la sanción correspondiente.