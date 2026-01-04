1-2. El Mallorca se empeña en complicarse la vida

El Mallorca se empeña en complicarse la vida. El Girona le infligió la segunda derrota de la temporada en Palma y le deja a sólo dos puntos del descenso tras un partido infame que indignó a la tribuna, que sobre todo tras el 0-2 acompañó con silbidos contínuos los errores del equipo. Jagoba Arrasate queda señalado, muy señalado, a falta de una jornada para que acabe la primera vuelta.

En el arranque nada hacía presagiar lo que vendría después. Veinte segundos tardó el Mallorca en ilusionar al estadio con una jugada de Virgili cuyo centro no llegó a tocar Muriqi cuando estaba totalmente solo en el segundo palo. Pareció ser un buena premonición, pero lamentablemente se trató de una anomalía porque de ahí en adelante el único equipo que existió en el campo fue el Girona, que tomó el balón y ya no lo dejó.

El Mallorca se quedó sin respuesta, sometido ante un rival que le acorraló en su área, pero que careció de remate. De hecho, sólo tiró una vez entre los tres palos en la primera parte, pero fue suficiente. A los 25 minutos el ucraniano Tsygankov tomó el balón en la banda derecha, dibujó una diagonal hacia el centro y cuando encontró espacio suficiente soltó un zurdazo ante el que Leo Román llegó tarde. 0-1 y cascada de silbidos en un estadio ya indignado de por sí ante la lamentable falta de sensibilidad del club hacia su expresidente Miquel Contestí.

El Mallorca sólo reaccionó muy al final del primer periodo, y cuando lo hizo fue de la mano de Virgili y Samú Costa, los únicos que jugaron con una mínima intensidad. El extremo lo intentó una y otra vez y el centrocampista llegó al área y tuvo el gol en el único disparo mallorquinista del primer acto, pero Gazzaniga sacó el balón a córner.

Un fuera de juego milimétrico de Asano evitó el gol del empate en el minuto cinco de la reanudación, que había arrancado con la novedad de Omar Mascarell, sustituto de un desaparecido Morlanes. De todos modos, poco antes Leo Román había metido una mano milagrosa para bloquearle a Tsygankov el 0-2.

El Girona le vio las orejas al lobo y reaccionó de inmediato. Witsel remató al larguero primero y poco después Vanat, al transformar un penalti cometido por Leo Román, logró el 0-2. Durante mucho rato todo pareció decidido, pero en el último minuto Muriqi forzó un penalti de la nada y le dio emoción a la recta final

Mallorca: Leo Román (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (1), Morlanes (0), Sergi Darder (0), Samú Costa (2), Asano (0), Virgili (2) y Muriqi (1). Mascarell (1) por Morlanes (46′), Pablo Torre (63′), Pablo Torre (1) por Darder (63′), Antonio Sánchez (1) por Samú Costa (63′), Llabrés (1) por Maffeo (88′)

Girona: Gazzaniga (1), Arnau (1), Vitor Reis (1), Blind (1), Álex Moreno (1), Witsel (2), Iván Martín (1), Lemar (1), Tsygankov (2), Bryan Gil (1) y Vanat (1). Francés (1) por Lemar (68′), Joel Roca (1) por Bryan Gil (75′)

Árbitro: Alberola Rojas (1). TA Samú Costa, Darder, Álex Moreno

Goles: 0-1. Min.25: Tsygankov; 0-2. Min.63: Vanat de penalti; 1-2 Min.90: Muriqi de penalti.

Incidencias: 16.011 espectadores en Son Moix. Minuto de silencio en memoria del ex-presidente Miquel Contestí