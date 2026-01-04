La Generalitat Valenciana urge a la «transición democrática» en Venezuela y censura a Sánchez

La Generalitat Valenciana que preside Juanfran Pérez Llorca (PP) ha urgido a la «transición democrática» en Venezuela, tras la operación militar de EEUU que se ha saldado con la captura del narcodictador Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, que han quedado encarcelados en Nueva York a la espera de juicio por narcoterrorismo.

Representantes del Gobierno valenciano han participado este domingo en una concentración de exiliados venezolanos que ha tenido lugar en la capital del Turia. Ha sido organizada por la plataforma España con VXLA – Hasta el final.

La delegación de la Generalitat que ha participado en este acto ha estado encabezada por la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha trasladado a los exiliados el apoyo del Ejecutivo de Pérez Llorca para alcanzar «una transición democrática y pacífica en Venezuela, con garantías, respeto a los derechos humanos y liberación de los presos políticos».

En esta concentración de exiliados del chavismo han participado también los consejeros de la Generalitat Valenciana José Díez, Vicente Martínez Mus, Elena Albalat, Marciano Gómez y Miguel Barrachina.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha censurado la postura que mantiene ante el chavismo el presidente español y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Le ha exigido «claridad y firmeza en la defensa de la democracia y de los venezolanos que llevan años esperando justicia y futuro».

«Tras años de opresión, pobreza y ataques a la población, los venezolanos eligieron en las urnas democracia y libertad, que también les fue arrebatada, con más ataques y represión», ha recordado Camarero.

También ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de las democracias occidentales para «trabajar por la democracia para Venezuela con el objetivo de garantizar estabilidad, oportunidades y futuro para este país».