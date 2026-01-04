El ex alcalde de Caracas exiliado en España pide «paciencia» con el plan de Trump: «Rumbo al jaque mate»

El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, víctima del chavismo y exiliado en España desde 2017, ha pedido «paciencia» con el plan de la Casa Blanca para la transición en Venezuela. Ledezma viene a considerar un mal menor y pasajero que la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, se haya convertido en nueva presidenta de Venezuela con el beneplácito de la Casa Blanca y bajo la tutela directa de Washington.

Según Ledezma, Delcy Rodríguez, al igual que los otros dos grandes jerarcas de la represora narcodictadura chavista, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, «no pasarán de ser piezas sacrificables en una jugada maquiavélica rumbo al jaque mate». Y por «jaque maque» Ledezma se refiere al fin completo del chavismo y a la recuperación de la democracia en Venezuela, que para el ex alcalde de Caracas pasará por la victoria rotunda en las urnas de María Corina Machado.

Este opositor del chavismo que vive exiliado en España considera que la narcodictadura ha quedado totalmente descabezada y sumida en la división. «Diosdado, Padrino y otros temen ser traicionados en cualquier momento. No hay cohesión, sólo desconfianza». «No tienen peones, ni rey, ni reina, aunque se vista de seda…», añade Antonio Ledezma en implícita referencia a Delcy Rodríguez.

En su mensaje difundido este domingo por redes sociales, Ledezma insiste en que la oposición democrática al chavismo, dentro y fuera de Venezuela, debe tener «paciencia estratégica» con el proceso iniciado con la operación militar de EEUU que se ha saldado con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. Dice que esa «paciencia» no debe ser interpretada como «inacción», sino que es la forma de «avanzar con firmeza hacia nuestro objetivo supremo: liberar plenamente a Venezuela».

«Lo inevitable ocurrirá», subraya el ex alcalde de Caracas que vive exiliado en España. Y remarca que «cuando esa transición convoque elecciones libres, María Corina Machado las ganará con resultados inéditos».

«Estamos obligados a no perder el foco, a mantener cohesión y auténtica unidad alrededor del liderazgo de María Corina y Edmundo González», subraya Antonio Ledezma, que sufrió en sus carnes la represión de la dictadura chavista.

Siendo alcalde de Caracas, fue detenido por agentes del temido SEBIN, el servicio de inteligencia de la dictadura venezolana. Fue arrestado y encarcelado. Le acusaron de participar activamente en un plan para derrocar a Maduro.

La detención de Antonio Ledezma se produjo en febrero de 2015. El 17 de noviembre de 2017 logró fugarse de Venezuela y ponerse a salvo en Colombia y acabó exiliándose en España.