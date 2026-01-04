Simeone: «Hay que exigirnos porque así sólo alcanza para entrar en Champions»

El Atlético sigue siendo vulnerable lejos del Metropolitano, incluso pese a iniciar con ventaja. Sorloth golpeó primero, pero Guedes lo neutralizó de inmediato y selló (1-1) el suspenso colchonero a mitad de curso. Los de Simeone quedan a 11 puntos del líder de la Liga cuando el calendario apenas se sitúa en enero. Una dimisión en toda regla y todavía quedan cinco meses de competición.

«Si hubiésemos sido más concretos de cara a puerta podíamos haber maquillado el malestar que nos queda con el empate. La realidad es esa. Tuvimos una ocasión de Julián Álvarez, la de Gallagher que fue clarísima y la de Griezmann. Es lo que genera la no contundencia. El fútbol es muy lindo y me encanta por las presiones, el tercer hombre, pero la realidad es que o metes el balón o no haces gol», detalló Simeone en primera instancia.

Lo siguiente para el Atlético es la Supercopa de España en Arabia, donde se enfrentarán al Real Madrid en Semifinales. «Todavía no estoy pensando en eso. Era muy importante ganar a la Real Sociedad para sumar más puntos en Liga. Hemos sumado, pero tenemos 38 puntos y son pocos para el objetivo de llegar al final con opciones. Es lo que hemos logrado. Tendremos que exigirnos en la segunda vuelta porque así, con otros 38 puntos, sólo alcanza para entrar en Champions», aseguró Simeone.

Julián Álvarez volvió a irse de vacío de un partido, como en los tres anteriores. Apenas suma un gol en los siete encuentro más recientes y el Atlético acusa su sangría. «Es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó y ahora que no nos puede dar lo que quiere se busca el motivo. Yo mientras vea que corre, que tiene intensidad, mientras se comporte como hace… Es el mejor jugador que tenemos y su momento llegará en un momento muy importante», describió Simeone.