Sigue la operación salida en el Atlético: Carlos Martín se marcha cedido al Rayo

Se confirma lo que era un secreto a voces. Carlos Martín, canterano del Atlético que ha vivido en el ostracismo la primera parte de la temporada, cambia la rojiblanca por la franja. Recala cedido en el Rayo Vallecano hasta final del presente curso en busca de los minutos que no ha gozado de la mano de Simeone, pues apenas ha disputado dos encuentros. El último minuto del encuentro de Champions contra el Frankfurt y la Copa del Rey ante el Atlético Baleares.

El delantero madrileño, que llegó a la Academia colchonera en 2008, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva. Carlos Martín debutó con el primer equipo rojiblanco en 2021 ante Osasuna y, desde entonces, ha disputado siete partidos oficiales. En su paso por la Academia tuvo un papel fundamental en los dos ascensos del filial a 2ª RFEF y 1ªRFEF, campaña en la que acabó como máximo goleador.

La pasada temporada jugó cedido en el Deportivo Alavés, donde disputó 27 partidos y marcó 2 goles en la máxima categoría del fútbol español. La de Carlos Martín es la segunda salida del Atlético en lo que va de mercado invernal y no será la última. La primera fue Javi Galán puso rumbo a Osasuna a cambio de medio millón de euros y se espera que Raspadori complete la fuga con su llegada a la Roma.