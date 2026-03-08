Manifestación 8M en Zaragoza por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido

Zaragoza vive este 8 de marzo, Día Internacional de la mujer, con varias convocatorias que llenarán de actividad el centro de la ciudad desde primera hora de la mañana. Las dos marchas principales previstas para hoy obligarán a modificar recorridos de autobuses urbanos y a preparar un dispositivo especial de movilidad, ya que ambas transcurrirán por algunas de las arterias más transitadas. La jornada llega marcada por un número notable de actos previos y un ambiente reivindicativo que ha ido creciendo durante los últimos días, aunque lo esencial para este domingo son las manifestaciones que recorrerán el corazón de la capital aragonesa.

Tanto el Paraguas Feminista como la Coordinadora de Organizaciones Feministas celebran sus propias convocatorias en franjas muy próximas entre sí, lo que concentrará buena parte del movimiento en torno a plaza Aragón, Glorieta Sasera y el paseo de la Independencia. La primera alteración prevista por Avanza, empresa operadora del transporte, comenzará antes incluso de las 11.00 horas, cuando empiecen a cortar accesos para garantizar que las salidas puedan producirse sin incidencias. Varias líneas habituales sufrirán desvíos temporales, especialmente aquellas que cruzan por Independencia, plaza Aragón y Coso, de modo que los desplazamientos en esa franja se verán condicionados durante buena parte de la mañana.

Horario de las manifestaciones del 8M en Zaragoza 2026

Este 8 de marzo coinciden dos actos principales:

La primera la organiza la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza con concentración a partir de las 11:30 horas, en la Glorieta Sasera y salida de la manifestación a las 12:00 horas.

El lema es «Herederas de luchas, creadoras de futuro» se trata de una convocatoria abierta dirigida al conjunto de la ciudadanía. Su salida coincide con la de otras marchas históricas del 8M en la ciudad, por lo que generará un volumen considerable de personas en Independencia y calles adyacentes.

La segunda es Paraguas Feminista, que arrancará a las 11:30 horas desde la Plaza Aragón y con el lema: «Por una vida digna y con derechos para todes». Esta marcha será también multitudinaria, ya que agrupa a colectivos, asociaciones vecinales y grupos que llevan días organizando actividades previas. Ambas convocatorias coinciden casi en horario y espacio, de modo que entre plaza Aragón y Glorieta Sasera se concentrará el grueso de asistentes desde las 11.00.

Recorrido previsto por el centro de Zaragoza

Aunque las entidades convocantes tengan sus propios puntos de arranque, los recorridos de hoy sí están definidos y afectan de manera directa a varias calles principales:

Recorrido 1 – Desde Glorieta Sasera

Glorieta Sasera

Plaza Paraíso

Plaza Aragón

Paseo Independencia

Plaza España

Coso

Calle Alfonso I

Plaza del Pilar (final)

Este itinerario se utilizará en la manifestación de la Coordinadora. Es prácticamente el recorrido clásico del 8M en Zaragoza y atraviesa el eje central de la ciudad.

Recorrido 2 – Desde Plaza Aragón

Plaza Aragón

Paseo Independencia

Plaza España

Coso

Calle Alfonso I

Plaza del Pilar

Ambos recorridos coinciden durante buena parte del trayecto, por lo que previsiblemente los grupos confluirán a lo largo del paseo Independencia y Coso antes de llegar al entorno del Pilar.

No se descartan pequeñas modificaciones según la afluencia, pero este es el esquema comunicado a efectos de transporte público y cortes de tráfico.

Autobuses afectados y desvíos previstos para la mañana del 8M

Las dos manifestaciones del 8M tendrán un impacto directo en el servicio de transporte urbano entre las 11.00 y las 14.00 horas. Según Avanza, las líneas afectadas serán:

Líneas 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40 y 51 durante la franja de 11:00–14:00 por la marcha con salida en Glorieta Sasera.

Líneas 21, 22, 32 y 35 para el segundo recorrido previsto desde plaza Aragón.

En ambos casos, los desvíos se producirán cuando las marchas avancen por Independencia, Coso y Alfonso I, vías que quedarán restringidas al tráfico mientras duren las manifestaciones. La empresa recomienda planificar desplazamientos con antelación y utilizar paradas alternativas durante el paso de las marchas.

Las actividades previas al 8M

Aunque hoy el foco está en las dos manifestaciones, Zaragoza llega al 8M tras varios días de actividad. Esta semana se celebraron protestas estudiantiles que recorrieron el centro desde plaza San Francisco y que formaban parte de la huelga anunciada por colectivos juveniles. Ayer sábado tuvo lugar el «Akelarre ciclista salvaje», organizado por Bielas Salvajes, y una acción nocturna en la plaza del Justicia convocada por el Bloko Transfeminista.

También el Paraguas Feminista reunió a distintos colectivos en un vermú reivindicativo el pasado 1 de marzo, donde se presentaron las convocatorias de hoy y varias asociaciones tomaron la palabra para exponer sus demandas. Aunque estos actos forman parte del clima previo, no alteran la planificación prevista para este domingo.

Con dos marchas casi simultáneas y recorridos que confluyen, el centro de Zaragoza vivirá una mañana con gran afluencia de personas. Paseo Independencia, Coso y el entorno del Pilar serán los puntos más sensibles en términos de circulación, y se espera que estén totalmente ocupados en torno al mediodía. La previsión es que el tráfico recupere la normalidad de forma gradual a partir de las 14.00 horas, una vez finalicen los actos y se despejen los puntos de concentración.