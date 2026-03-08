Manifestación 8M en Valladolid por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

Son años de reivindicaciones para que las mujeres tengan los mismos derechos. Y todo ello se materializa especialmente en la manifestación 8M en Valladolid en el día de la mujer 2026 que se organiza este domingo. ¿Cuándo se realiza en esta ciudad? ¿Qué recorrido realizará esta marcha?

El 8M en Valladolid tiene su culminación este domingo pero los actos suelen tener lugar días antes y también durante el mes de marzo. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, dio a conocer la programación elaborada por el Ayuntamiento de Valladolid, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que este año se desarrollará bajo el lema ‘Más libertad, más igualdad’. Nieto señaló que «la libertad es el principio que permite el desarrollo personal y colectivo. Sin libertad no hay expansión del individuo, no hay autonomía y no hay igualdad real. Por eso defendemos una igualdad que garantice el acceso a las mismas oportunidades y la capacidad real de cada mujer para desarrollar su proyecto vital en libertad».

Manifestación 8M en Valladolid

Además se leyó la lectura del manifiesto, que corrió a cargo de Mª del Carmen Fernández Alonso, doctora en Medicina, médica de Familia e internista, quien ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la práctica asistencial en Atención Primaria, donde ha abordado de forma directa la violencia contra la mujer desde la consulta, acompañando a mujeres en procesos de especial vulnerabilidad.

Es experta en Salud, Violencia Machista y Formación de profesionales, ámbito en el que ha mantenido un compromiso constante durante más de 30 años.

Todo este acto concluyó con la actuación musical de la vallisoletana Rocío Torío, quien presentó su primer álbum en solitario, ‘El día que compré flores’.

Además se realizaron más actos en torno al día de las mujeres. Pues el 5 de marzo se retransmitió el cortometraje ‘Panorama’, seguido de una charla-coloquio con la directora vallisoletana Margo García y la protagonista Rocío Suárez de Puga.

En otro orden de cosas, el cartel anunciador de la programación de este año es el diseñado por la joven vallisoletana Sara Vega, cuya propuesta visual pone imagen al lema ‘Más libertad, más igualdad’, reforzando el mensaje de avance comunitario hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Los recorridos de la manifestación 8M en Valladolid

Según el diariodevalladolid, se celebrarán dos recorridos organizados para la manifestación del día de la mujer en Valladolid. El primero de ellos de la mano de la coordinadora de Mujeres de Valladolid, se iniciará a las 12.00 horas en la plaza Fuente Dorada.

Su recorrido será: Ferrari, Duque de la Victoria, plaza España, Miguel Íscar, plaza Zorrilla, calle Santiago y finalizará en la plaza Mayor.

Mientras que como suele ser bastante habitual en estos actos, hay otra manifestación 8M en Valladolid paralela. Tiene lugar media hora después que la anterior citada, concretamente, a las 12.30 horas, dará inicio la manifestación de CNT.

En este caso, el recorrido arrancará también en Fuente Dorada y seguirá por Ferrari, Duque de la Victoria, plaza España, López Gómez, plaza de la Universidad, Arzobispo Gandásegui y acabará en la plaza Portugalete.

Como habrá calles cortadas por diversos emplazamientos de la ciudad, en especial los citados anteriormente y los que están en el centro, se recomienda no coger el coche para llegar, consultar antes qué calles están cortadas e ir a pie o coger el transporte público para no fomentar el tráfico.

Más actos en la ciudad durante marzo

Además del acto central de la manifestación 8M de Valladolid tendrán lugar muchas otras actividades en la ciudad: el 12 de marzo un taller de canto para conocer, analizar, cantar e interpretar géneros musicales como la canción española, el pop o el indie nacionales, a través de reconocidas voces femeninas que triunfaron y triunfan dando visibilidad y compromiso a la identidad femenina.

El 18 de marzo la pintada sobre objetos cotidianos para reinventarlos en un entorno artístico diferente al uso corriente y normalmente feminizado que poseen. El 14 y 15 de marzo, tendrá lugar un taller para explorar quiénes somos y cómo queremos contarnos. Bordarán sobre postales y papel para reescribir nuestras historias con puntadas que dialogan nuestras experiencias.

El 19 de marzo, desde proyectar una fotografía en una fachada hasta imprimir una en gran escala, se verán colectivos y personas anónimas utilizando la fotografía como herramienta de denuncia.

Y hasta hay una exposición de las viñetas y cómics que han realizado en las semanas previas vecinos y vecinas del barrio con mensajes positivos sobre la igualdad, la corresponsabilidad, la diversidad y el respeto, entre otros actos.