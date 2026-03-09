Pablo Gárriz: «El 112 no es sólo un teléfono: es nuestra primera línea de defensa»

El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, llegó al cargo en septiembre de 2024 en un contexto que él mismo describe como “complejo”. Con perfil técnico y una trayectoria ligada a la gestión operativa, su prioridad desde entonces ha sido reordenar y modernizar el sistema de seguridad pública y de gestión de emergencias en las Islas Baleares.

En esta entrevista repasa el estado en que encontró la Dirección General, los avances impulsados en materia tecnológica, como la implantación de nuevas comunicaciones digitales o la renovación de la plataforma del 112, y los grandes retos de futuro: garantizar una respuesta homogénea en todo el archipiélago y reforzar las infraestructuras estratégicas de coordinación y formación en seguridad pública.

PREGUNTA. – La primera pregunta es un poco obligada. ¿Cómo se encontró la Dirección General de Emergencias e Interior cuando aterrizó en septiembre de 2024?

RESPUESTA. – Bueno, las circunstancias eran complicadas. La situación era compleja; veníamos además de unos tiempos anteriores donde había determinadas circunstancias difíciles. Pero creo que lo importante ahora mismo es que tenemos visión, modelo y voluntad. Ese es el trabajo en positivo en el que estamos inmersos.

P. – Desde que se hizo cargo, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro personal y profesional?

R. – El trabajo de una dirección general como esta es muy complejo y toca tantos ámbitos que sería injusto atribuirme el logro a mí solo. Lo importante es el trabajo de todos. Estamos reconstruyendo y reordenando muchos aspectos de la seguridad pública; los trabajadores de la Dirección General se están implicando con gran esfuerzo y generosidad en la modernización y en el impulso de la seguridad pública mediante el proyecto que tenemos entre manos. Por tanto, el mérito es del equipo.

P. – Ha hablado de modernización, ¿qué papel juega la tecnología en esta nueva etapa?

R. – Para la gestión de emergencias y la seguridad pública, lo que hace falta es información adecuada, en tiempo y que permita tomar decisiones. Esa es la base de la coordinación, el mando y el control de un operativo, y no se puede lograr sin una base tecnológica. En la época actual, no es posible actuar con eficacia, eficiencia y efectividad sin ella. Para nosotros es crucial tener un sistema de comunicaciones avanzado, como la red Tetra digital que estamos implantando con el apoyo de IBE Digital. También es fundamental la plataforma de gestión del centro de emergencias: hemos hecho una inversión considerable en el On-call, que ha costado cerca de 2.300.000 €, y nos permite disponer de información y comunicación ágil, ganando tiempo a la hora de atender llamadas y requerimientos.

P. – Usted es técnico, y eso se agradece. ¿Cómo explicaría a los ciudadanos qué es el 112?

R. – El 112 es mucho más que un teléfono; es un sistema de acceso único europeo que permite al ciudadano comunicarse con el Centro de Coordinación de Emergencias, que a su vez da soporte y acceso a todos los recursos de las administraciones para actuar en cualquier situación. Cuando alguien llama, la información se tipifica y se activan protocolos que permiten enviar recursos de manera efectiva. En situaciones extraordinarias, el 112 pasa de ser un centro de coordinación a un centro de apoyo a las operaciones, activando planes y creando estructuras como los CECOP y puestos de mando avanzados para integrar todos los recursos.

P. – ¿Qué desafíos tiene la Dirección General para los próximos años?

R. – Garantizar una respuesta territorial homogénea en todas las islas, donde la continuidad territorial es compleja, es fundamental. Además, estamos invirtiendo en infraestructuras: el Distrito de Seguridad con 24 millones de euros para un nuevo centro de coordinación de emergencias, instalaciones de seguimiento y la Escuela de Seguridad Pública. También estamos creando un centro territorial en Ibiza y Formentera con cerca de 2 millones de euros, trabajando estrechamente con el Consell Insular.