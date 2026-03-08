Sobrino de Girauta, íntimo de García Egea y residente en Guayaquil hace meses: así es el ex nº 2 de NNGG

El ya ex número 2 de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, que este domingo ha lanzado un vídeo anunciando que se va del partido y pidiendo el voto para Vox, es sobrino de Juan Carlos Girauta, eurodiputado de Vox, formación en la que recaló tras haber sido diputado de Ciudadanos en el Congreso –ejerció como portavoz parlamentario–. Con apenas 19 años se afilió al PP y escaló a la cúpula de las juventudes del PP promocionado por Teodoro García Egea, quien sucumbió como secretario general de los populares en 2022 junto al entonces líder del partido, Pablo Casado, al fracasar la operación que desplegaron para intentar derribar a Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del entorno de Angrisano en el PP explican que, tras tiempo de relación con una rica guayaquileña con la que se casó hace meses, llevaba «mucho tiempo» sin ejercer de forma efectiva su cargo de responsabilidad como secretario general de Nuevas Generaciones. «Pasaba en Ecuador casi todo el tiempo», apuntan. Eso a pesar de que estaba a sueldo como asesor del PP en el Parlamento Europeo, donde el partido le buscó acomodo tras haber pedido Angrisano, sin éxito, ir en puestos de salida de las listas electorales al Europarlamento para garantizarse escaño en la Cámara de la UE.

El patrocinio de Teodoro García Egea no fue casual. Según las mismas fuentes, éste y Angrisano mantenían una estrecha relación de amistad. El salto a la Eurocámara fue el objetivo de Carlos Giacomo Angrisano siendo un veinteañero. La presión que ejerció no le dio el fruto que ansiaba –García Egea ya no era secretario general en Génova 13–, pero el PP aceptó premiarle con un puesto de asesor en el Parlamento Europeo.

Desde el entorno de Angrisano en el PP cuentan que llevaba muchos meses desligado de sus responsabilidades. Entre otras cosas, por una elemental cuestión geográfica: «Su pareja es de Ecuador y pasaba allí casi todo el tiempo, fuera de Europa».

Aún así, no fue hasta el pasado diciembre cuando el PP lo destituyó como asesor a sueldo en el Parlamento Europeo, tras dos años y cuatro meses disfrutando de ese puesto «a jornada completa», según el cronograma que el propio Carlo Giacomo Angrisano recoge en su perfil de la red social Linkedin.

Su estrecha amistad con García Egea fue tan decisiva en su escalada profesional en el PP como relevante es su parentesco con Girauta. Lo uno y lo otro son claves que ayudan a entender los entresijos de lo que ha acabado convirtiéndose en una abrupta marcha de Angrisano: airado portazo a Génova 13 en el vídeo de despedida en el que pide «sin rodeos» el voto a Vox. Afirma ahora que sus «principios» siguen siendo los mismos que le llevaron a militar y a hacer carrera en el PP, pero que estas siglas ya no siente que encajen con sus planteamientos. Dice que ahora es Vox con quien se identifica.

En la dirección nacional del PP no ocultan su malestar con la sonada espantada de su hasta ahora número 2 de Nuevas Generaciones. Y dicen que se ha ido consciente de que iba a ser apartado de su cargo por los populares: «Dimite antes de que le dimitan», afirman estas fuentes.