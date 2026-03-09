La Guardia Civil caza a un profesor de autoescuela drogado y bebido en pleno examen de conducir en Palma

Palma vivió el pasado viernes por la mañana una escena digna de un guion de película negra. Lo que debía ser un tranquilo examen de conducir en Palma terminó convirtiéndose en un auténtico escándalo cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron un vehículo de autoescuela y descubrieron que el profesor de autoescuela que supervisaba la prueba iba bajo los efectos del alcohol y de sustancias estupefacientes.

La situación, ya de por sí surrealista, se produjo mientras un alumno realizaba su examen práctico de conducir, con una examinadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) sentada en el asiento trasero. El instructor, que debía garantizar la seguridad del aspirante y del propio examen, terminó siendo el protagonista de un episodio que ha causado indignación y asombro en el sector de las autoescuelas.

Los hechos ocurrieron en la zona del polígono situado detrás de Ikea y del parque de bomberos de Palma, concretamente en la rotonda cercana a la cárcel de mujeres y al centro penitenciario donde se cumplen condenas en tercer grado. Allí se desarrollaban varias pruebas prácticas de conducción a lo largo de la mañana.

Todo parecía transcurrir con normalidad. El alumno se encontraba al volante del turismo de autoescuela, concentrado en demostrar sus habilidades al volante. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba el profesor encargado de supervisar el examen de conducir. Detrás, la examinadora observaba cada maniobra para evaluar si el aspirante estaba preparado para obtener el carnet de conducir.

Pero la rutina saltó por los aires cuando agentes de la Guardia Civil decidieron intervenir y realizar un control. Durante la intervención, los agentes sometieron al profesor al control de alcoholemia correspondiente. El resultado fue positivo en alcohol, lo que ya suponía una situación grave tratándose de un profesional responsable de la seguridad durante un examen oficial de conducción.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Tras el primer test, los agentes realizaron también una prueba de detección de drogas. El instructor volvió a dar positivo en drogas. La escena dejó completamente atónitos tanto al alumno que estaba realizando la prueba como a la examinadora que supervisaba el examen de conducir de la DGT desde el asiento trasero. El examen quedó inmediatamente interrumpido.

Ante la situación, el profesor tuvo que abandonar el examen de conducir en ese mismo momento. Para que la prueba pudiera continuar, fue necesario buscar rápidamente a otro profesor de autoescuela que se hiciera cargo del vehículo. El alumno, que había comenzado su examen como cualquier otro aspirante a conductor, terminó viviendo una experiencia que difícilmente olvidará. Lo que debía ser una prueba práctica para sacarse el carnet de conducir acabó convirtiéndose en un episodio insólito dentro del sistema de exámenes de la DGT en Palma.

Según fuentes policiales consultadas por OKBALEARES, el profesor pertenece a la autoescuela Internacional de Palma y no sería la primera vez que protagoniza una situación de este tipo. Se trataría de un profesor reincidente, cuyo comportamiento ya había despertado sospechas entre alumnos, profesores de otras autoescuelas e incluso examinadores de la DGT.

De hecho, varias fuentes aseguran que sus problemas con el alcohol eran conocidos en el entorno profesional, lo que había colocado a este instructor en el punto de mira desde hacía tiempo. Finalmente, la intervención de la Guardia Civil de Tráfico terminó confirmando lo que muchos sospechaban.

El caso ha provocado una fuerte indignación entre profesionales de la enseñanza vial, que recuerdan que los instructores tienen una responsabilidad directa sobre la seguridad durante las prácticas y los exámenes de conducir. No sólo supervisan a conductores noveles que todavía están aprendiendo, sino que además deben estar preparados para intervenir en cualquier momento si el alumno comete un error al volante.

Que un profesor de autoescuela estuviera bajo los efectos del alcohol y las drogas durante un examen oficial de conducir ha generado estupor en el sector. Aunque se trata de un caso aislado, el suceso ha abierto un debate incómodo sobre los controles y la responsabilidad dentro de las autoescuelas. Para muchos, lo ocurrido el viernes en Palma demuestra la importancia de mantener una vigilancia estricta sobre quienes forman a los futuros conductores.

Mientras tanto, el incidente ya corre como la pólvora entre alumnos de autoescuela y profesionales del sector. Y en Palma, muchos todavía se hacen la misma pregunta: ¿cuántos exámenes se habrán realizado antes de que alguien decidiera ponerle freno?