Los arqueólogos no salen del asombro: aparece un mosaico que cruza la historia de Roma y el Antiguo Egipto

Los arqueólogos han descubierto un mosaico romano tardío que combina de manera excepcional elementos del arte grecorromano con simbolismo del Antiguo Egipto en la antigua ciudad de Edesa, actual Sanliurfa en Turquía.

Este hallazgo, en la denominada Villa de las Amazonas, ilustra cómo la Anatolia oriental se convirtió en un cruce de culturas durante los últimos siglos del Imperio romano, dejando constancia de un mundo cosmopolita y profundamente simbólico.

Mosaico romano y egipcio en Anatolia: un hallazgo arqueológico excepcional

Según National Geographic, el mosaico, conocido como Mosaico del Salón de los Pájaros, fue hallado en la Sala 5 de la villa, un espacio de 10,8 x 16,5 metros que probablemente servía como recepción y símbolo de estatus del propietario.

Aunque está fragmentado, el pavimento de más de 170 metros cuadrados exhibe un catálogo de elementos que subrayan la abundancia, la fertilidad y la conexión con lo sagrado.

Entre sus detalles más destacados se encuentran flores de loto en distintas fases de desarrollo, aves acuáticas típicas del Nilo (patos, garzas, ibis y grullas) y escenas de caza. El loto, asociado en Egipto con la renovación y la prosperidad, y las aves nilóticas, remiten a los paisajes fértiles del Nilo, aunque no se represente agua de forma explícita.

Esta integración de iconografía egipcia en una villa privada de Anatolia es rara y evidencia un fuerte intercambio cultural entre regiones.

El carro fluvial del Nilo: misterio y simbolismo en el mosaico

Uno de los elementos más enigmáticos del mosaico se encuentra en su lado occidental: un pequeño carro transporta a dos figuras reclinadas. El hombre, semidesnudo, sugiere divinidad o poder, mientras la mujer sostiene fruta, símbolo clásico de abundancia.

A pesar de que las cabezas están dañadas, los expertos interpretan que podrían representar a Neilos, personificación masculina del Nilo, acompañado por Euthenia, diosa griega de la prosperidad.

Este tipo de escena, común en mosaicos sirios y del Levante, enfatiza la conexión entre el ciclo vital del Nilo y la ideología del propietario de la villa.

Escenas de caza: poder y estatus en villas romanas tardías

La zona central del mosaico, aunque está parcialmente destruida, conserva fragmentos que muestran una escena de caza. Un hombre con túnica corta y pantalones, vestido al estilo de los cazadores romanos, parece atacar con lanza rodeado de árboles y animales salvajes.

Estas escenas eran habituales en residencias romanas y servían para subrayar la fuerza, habilidad y virtud del propietario, al simbolizar el control sobre la naturaleza.

Edesa: punto de encuentro de culturas en la Antigüedad tardía

La ubicación de Edesa la convirtió en un punto estratégico entre Oriente y Occidente. Durante la Antigüedad tardía pasó por el reino de Osroene, la romanización y finalmente el dominio bizantino, lo que la transformó en un centro de comercio y cultura donde convergían elementos sirios, griegos, egipcios y romanos.

El mosaico del Salón de los Pájaros refleja esta mezcla: ni completamente helenístico ni puramente oriental, muestra la sofisticación artística y simbólica de la época.

Los detalles minuciosos del mosaico, la integración de fauna y flora simbólicas y las escenas de doble lectura sugieren que fue creado por artesanos altamente cualificados, posiblemente formados en centros culturales de renombre como Antioquía o Alejandría.