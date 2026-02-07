Ricardo, joven cetrero y cazador aragonés, revela cuál es el verdadero sentido de la caza: «Es una locura»

Salir a cazar no es madrugar para llegar el primero al campo, abatir unas perdices que ya estaban casi puestas y volver a casa con la foto preparada para subirla a una red social. En el fondo, la caza no necesita demostración, y cuando se reduce a eso, se queda hueca.

Según Ricardo, cetrero aragonés y conocido en redes como @naturalezaragon, la caza va mucho más allá. Para él, la caza no pasa por llegar rápido ni por cobrar la pieza más grande. El centro está en la incertidumbre constante y en esa sensación difícil de explicar que te acompaña desde que sales de casa hasta que vuelves, hayas cazado o no.

Este es el verdadero sentido de la caza según un joven cazador

Ricardo explica en un vídeo de TikTok lo que para él es el sentido de la caza: «No sabes si vas a cazar o no. Si sabes que vas a cazar, seguro. ¿Cuál es el sentido de esta ilusión? Quizás es eso lo que llena el corazón de un cazador», dice.

Ricardo recuerda sus primeras salidas al campo con apenas 10 años, junto a su hermano. Domingos que empezaban a las cinco de la mañana, con los ojos medio cerrados y el cuerpo cansado, pero con una ilusión que no les dejaba dormir. La mayoría de esos días terminaban en vacío. No había piezas, no había trofeos, no había nada que enseñar. Y aun así, lo disfrutaban.

«Cada uno de esos días no lo olvidaré, ni cada vez que una liebre se escapa corriendo. Es una locura. Y esa ilusión es algo que, si no sabes cuidar, estás perdiendo», asegura. En sus palabras no hay reproche, pero sí una advertencia. A medida que se crece, llegan más medios, mejores terrenos, más facilidades. Y, sin embargo, muchas veces se pierde lo esencial.

Ricardo señala un cambio que muchos cazadores reconocen, aunque no siempre lo digan en voz alta. La ilusión se cambia por la prisa. La espera se convierte en impaciencia. Y el deseo de vivir el campo acaba sustituido por la obsesión de matar por matar. «Ahí es cuando la caza deja de tener sentido, cuando pagas por una perdiz perdida o te llenas de truchas de piscifactoría», resume.

Ricardo invita a parar y pensar. A preguntarse qué busca cada uno cuando sale al campo y qué queda cuando se acaba la jornada. Para algunos será tradición, para otros silencio, para otros compañía. Pero cuando desaparece la incertidumbre, algo se rompe.

Cuántos cazadores hay en España

Las estimaciones sitúan el mínimo de cazadores residentes en 577.742, según los datos más recientes de 2024 presentados por la Fundación Artemisan.

Más del 40 % de los cazadores supera los 60 años y el relevo generacional no termina de llegar. En apenas dos décadas, el número de practicantes ha caído casi a la mitad. Pese a ello, la actividad cinegética sigue muy presente: alrededor del 85 % del territorio español está declarado como coto de caza.

Un cazador gasta de media más de 12.000 euros al año, entre caza mayor, menor, desplazamientos y alojamiento. Pero la reflexión de Ricardo no va de números ni de estadísticas, sino de recordar el sentido que los llevó allí en un principio.