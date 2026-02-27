Suena raro, pero la ciencia lo avala: los pescadores usan tecnología de vanguardia para capturar peces gigantes

Hay pocas cosas más impresionantes que la captura de un gran pez, pero para conseguirlo en cantidades industriales la pesca ha tenido que sufrir una transformación tecnológica silenciosa.

Cada especie, da igual si es un pulpo gigante, una langosta o un calamar, requiere una técnica distinta para la captura. Desde trampas individuales hasta redes circulares. Para saber qué es lo más óptimo, los pescadores acumulan décadas de experiencia.

Embarcaciones potentes, sistemas de localización súper preciosas, cadenas de frío avanzadas, iluminación nocturna… Todo son avances científicos destinados a mejorar la productividad de la pesca industrial. Y estas son algunas de las herramientas más impresionantes.

La tecnología más espectacular para optimizar la pesca industrial

Las operaciones en aguas profundas requieren planificación y equipamiento específico. Por ejemplo, para especies que habitan en el fondo marino, como el lenguado, se emplean sistemas de palangre con miles de anzuelos.

Este método permite capturar ejemplares que viven a mayor profundidad, aunque exige una manipulación rápida en cubierta para preservar la calidad de la carne.

En la pesca del atún, las embarcaciones zarpan durante semanas con redes circulares, boyas y barcos auxiliares. La localización de los bancos es una mescla de observación directa con herramientas tecnológicas que detectan señales ambientales.

Una vez identificado el banco, la red se lanza y se cierra rápidamente, para rodear a los peces. Tras la captura, se aplican protocolos de sangrado, lavado y enfriamiento.

Por su parte, la pesca del calamar se hace de noche. Las luces artificiales atraen a los bancos hacia la superficie, aprovechando su comportamiento natural. Incluso se usan cámaras submarinas para seguir a los peces.

Cómo se usa la tecnología para realizar una pesca respetuosa con el medioambiente

Uno de los casos más singulares es el de la pesca de la langosta en Maine. Se basa en un sistema regulado de trampas individuales marcadas con boyas. Las embarcaciones salen al amanecer y recuperan las trampas.

Es un sistema que sirve de ejemplo de pesca respetuosa con el medioambiente. Las trampas están diseñadas para capturar ejemplares adultos, mientras que los individuos más pequeños o las hembras con huevos se devuelven al mar.

La revisión se realiza en cubierta para reducir el tiempo de exposición del animal. Al llegar al puerto, las langostas se clasifican por tamaño y estado. Parte de la producción se vende en fresco, mientras que otros lotes se destinan al procesamiento industrial.

No es el único caso donde los ejemplares más pequeños se devuelven al mar. Por ejemplo, también ocurre con la captura del pulpo gigante. En este tipo las trampas se colocan en zonas rocosas.

La industria ha optimizado la venta de este pescado: el mero

El mero se captura en arrecifes y fondos rocosos mediante operaciones más localizadas. A diferencia de las especies que forman grandes bancos, su pesca depende del conocimiento del entorno y de la observación directa.

Una vez capturado, el manejo debe ser cuidadoso para no dañar la carne. Los ejemplares de mayor tamaño reciben una atención especial desde su extracción hasta su transporte.

Al desembarcar, el pescado puede conservarse en hielo o en tanques con agua de mar circulante. En algunas rutas comerciales, incluso se transporta vivo.

El proceso se ha optimizado y, según su destino final, se trata al pescado de una forma distinta: desescamado, fileteado o con presentación entera. Cada paso responde a las exigencias de mercados específicos.