La UE acuerda mantener los 143 días de pesca en el Mediterráneo para la flota española

La Unión Europea ha cerrado este sábado un acuerdo que permite faenar a los pesqueros españoles en el Mediterráneo un total de 143 días, condicionado a mantener medidas de compensación.

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha explicado en declaraciones tras el acuerdo logrado en la capital comunitaria que las negociaciones de este año han sido «más difíciles» que en años anteriores debido a la base tan restrictiva de la que partía el Ejecutivo europeo. «Es un éxito evidente», ha afirmado sobre el acuerdo alcanzado, tras reivindicar el esfuerzo puesto en marcha por el sector y defender que la flota no deberá aplicar medidas adicionales.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024, unos 130 días, si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

Aparte de las puertas voladoras y el cambio de mallas aplicadas durante el presente año, Bruselas planteaba vedas a la actividad pesquera con arrastreros de gamba roja en aguas a profundidades inferiores a 600 metros. También un veto a la pesca de arrastre a profundidades inferiores a 800 metros.

Finalmente la UE decidió extender al año que viene los límites de captura de 2025 para la gamba roja en aguas españolas y francesas, haciendo lo propio con otras especies similares de aguas italianas.

Recortes en el Atlántico

En el caso del Atlántico, España ha conseguido aliviar el recorte planteado por la Comisión Europea en especies como el lenguado del Cantábrico, del 28% propuesto al 9% final, mientras que el del golfo de Vizcaya se reducirá un 1%. Mismo escenario para el abadejo que sufre un recorte más leve del pedido por Bruselas: del 26% inicial se ha pactado un 13%.

Respecto a la merluza, la especie más emblemática y preciada de los caladeros ibéricos, España mantiene la cuota para el próximo año por lo que podrá pescar hasta 17.445 toneladas de esta especie, una cifra que Planas calificó de «magnífica» a su llegada a la reunión.

En el lado opuesto está la caballa, especie a la espera de acuerdos de reparto con estados costeros como Noruega. La UE, siguiendo el consejo científico, pactó límites de captura provisionales para los primeros seis meses de 2026, del -70%, mientras se logra un acuerdo. Debido a que la temporada de pesca de esta especie no es hasta más adelante, los 27 aceptaron un recorte provisional del 90%.