La UE aprueba la inmovilización indefinida de 210.000 millones en activos rusos

La Unión Europea ha confirmado este viernes el acuerdo para la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en territorio europeo. La medida ha sido adoptada con 25 votos a favor y dos en contra, correspondientes a Hungría y Eslovaquia.

El acuerdo contó el jueves con el apoyo de una «aplastante mayoría» de socios en una reunión de embajadores y se ha confirmado tras concluir el plazo del procedimiento escrito. Este paso es previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el préstamo de reparación a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

Las capitales europeas han recurrido al artículo 122 de los Tratados de la UE para prohibir toda transferencia de los activos bloqueados en entidades europeas a Rusia mientras continúe la guerra. Esta cláusula excepcional puede activarse por mayoría cualificada, lo que permite sortear la necesidad de unanimidad.

El mecanismo evita así el veto que Hungría ha presentado en anteriores ocasiones cuando se deben tomar decisiones sobre Ucrania, incluida la prórroga cada seis meses del paquete de sanciones por las que permanecen congelados los 210.000 millones de euros de activos del Banco Central Ruso alojados en entidades depositarias europeas.

Entre los votos a favor se ha contado el de Bélgica, que mantiene su negativa a que estos activos sean utilizados para financiar el préstamo de reparaciones. El país ha votado mediante una declaración firmada junto a Malta, Bulgaria e Italia.

Tras la decisión de los embajadores, el Gobierno de Viktor Orbán ha publicado un comunicado oponiéndose a la decisión «sin precedentes» que supone prorrogar las sanciones contra Rusia «sobre una base legal incorrecta» para «eludir» la obligación de unanimidad.

Budapest denuncia que se tome una decisión con vocación «indefinida» y pocas posibilidades de ser revertida bajo un mecanismo que los Tratados establecen como «temporal». Revertir la medida requeriría una mayoría cualificada de los 27 y solo después de que cese la guerra.

La decisión se oficializa el mismo día en el que el Banco de Rusia ha demandado a la entidad depositaria belga Euroclear, que alberga cerca de 185.000 millones de activos del total congelado por la UE, por las pérdidas causadas por el uso «directo o indirecto» de los fondos soberanos sin su consentimiento.

Con este acuerdo se da un paso más hacia la decisión de los líderes para respaldar la propuesta de la Comisión Europea de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros para las necesidades de financiación de Ucrania de los próximos dos años.

Esta ayuda, según la propuesta, solo tendría que ser devuelta por Kiev si Moscú cesa la guerra y compensa al país económicamente a la altura de los daños provocados. La mayoría de los activos se encuentran en Euroclear, con sede en Bélgica.

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han reaccionado en sus redes sociales aplaudiendo la decisión. «Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-27», ha señalado Costa. «Estamos enviando una fuerte señal a Rusia: mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costes para Rusia seguirán aumentando», ha advertido Von der Leyen.