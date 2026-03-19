Suena cruel pero es un hito histórico en España: reintroducen linces que ayudarán a «controlar al conejo y al zorro»

La reinserción del lince ibérico en la península, esquivando a la extinción de manera milagrosa, ha sido uno de los grandes hitos de la ciencia y zoología española. Los ejemplares han ascendido a más de 2.000 en apenas 20 años cuando apenas había 100. Este ascenso en la población de lince ibérico ha hecho que los biólogos se atrevan a introducirlos en otros hábitats, como Aragón, para mejorar el medioambiente.

La especie, ya presente en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Murcia, ha conquistado una nueva comunidad autónoma. Aragón ha sido la última comunidad en tener entre sus bosques a este felino. El motivo principal sigue siendo el mismo que hace más de 20 años: recuperar una de las especies más dominantes y distintivas de la península ibérica. Aunque la inserción del lince ibérico en Aragón está también motivada por una mejora en el ecosistema, flora y fauna de las 3 provincias de la comunidad. El lince en Aragón tiene la misión de controlar la población de conejos y pequeños zorros mediante su caza —es su depredador natural—. Estos dos animales suponen un peligro para la biodiversidad de nuestro país, ya que son muy invasivos y su población aumenta rápidamente.

En otras comunidades como Cataluña se firmó un acuerdo de no reintroducción del lince para poner fin al corte de algunas carreteras—atropellar a un lince imprudentemente puede suponer una multa de hasta 60.000 euros—. Otras dos de las especies que se verán afectadas por la reintroducción del lince en nuestro país son el jabalí y la perdiz. El lince se alimenta también de pequeños ejemplares de jabalí y ayudaría a recuperar la población de perdices por la reducción de sus depredadores naturales. Todos estos pasen son pequeñas señales del triunfo de la biología y zoología española de este siglo; la reintroducción del lince en nuestro país está siendo un éxito total.