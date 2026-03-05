Luto entre los zoólogos españoles: encuentran atropellado en Madrid un lince ibérico que procedía de Valencia

La muerte de un lince ibérico en una vía madrileña ha generado inquietud entre los equipos que trabajan en la conservación de la especie. El ejemplar fue localizado en el margen de la carretera M-203, a la altura de San Fernando de Henares, tras el aviso de un particular a la Guardia Civil. Desde ese momento, se activaron los protocolos habituales para este tipo de casos.

El lamentable suceso, que tuvo lugar a finales de febrero, vuelve a situar al lince ibérico en el centro del debate sobre los riesgos asociados a la expansión de su territorio. Aunque la población ha crecido en los últimos años, los atropellos continúan siendo una de las principales amenazas para su estabilidad en España.

El hallazgo del lince ibérico en la M-203 de Madrid

La alerta llegó a través de una llamada que advertía de la presencia de un animal tendido en la cuneta. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que comprobaron que no se trataba de especies habituales en la zona, como perros o zorros, sino del cadáver reciente de un lince ibérico.

Tras la inspección ocular, se procedió al levantamiento del cuerpo y a su traslado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid. Allí se practicó la necropsia correspondiente, que confirmó que el animal presentaba traumatismos y lesiones compatibles con un atropello.

La investigación sigue abierta para determinar las circunstancias exactas del siniestro ocurrido el pasado 27 de febrero. En este tipo de casos, los agentes analizan posibles indicios en la vía y recaban información adicional que permita reconstruir lo sucedido.

El atropello de linces ibéricos en las carreteras: una amenaza persistente

Los atropellos representan actualmente el principal factor de mortalidad no natural del lince ibérico. Organizaciones como WWF advierten de que cada año mueren en España cerca de un centenar de ejemplares por colisiones con vehículos, además de otras causas como el uso de venenos, trampas ilegales o la caza furtiva.

Según estas entidades, existen puntos negros donde se concentran la mayoría de accidentes. La identificación de estos tramos resulta clave para implantar medidas correctoras, como las siguientes:

Señalización específica.

Instalación de pasos de fauna.

Vallados de protección en carreteras con alta siniestralidad.

A pesar de los avances en conservación, la expansión territorial del lince ibérico implica que cada vez cruce más infraestructuras viarias, lo que incrementa el riesgo de atropello.

Un ejemplar procedente de Valencia y el papel del seguimiento tecnológico

Uno de los aspectos más relevantes del caso ha sido la identificación del origen del animal. El ejemplar, un macho de entre ocho y nueve años, llevaba implantado un chip. Gracias a ese dispositivo se pudo determinar que procedía de la Comunidad Valenciana.

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid descartó que se tratara de Uraclio, un macho joven de dos años y medio que llegó desde Guadalajara y que permanece localizado en municipios como Villalbilla, Corpa, Santos de la Humosa y Anchuelo. Su collar de seguimiento permitió confirmar que se encuentra en buen estado.

En el caso del animal atropellado, su edad plantea interrogantes. La dispersión es habitual en los primeros años de vida, pero en machos adultos los grandes desplazamientos suelen estar relacionados con la búsqueda de alimento (principalmente conejos) o de hembras reproductoras, especialmente en invierno.

Por el momento, no se ha confirmado desde qué territorio inició el recorrido que le llevó hasta Madrid.

El futuro del lince ibérico y su expansión territorial

El último censo oficial, correspondiente a 2024, contabilizó 2.401 ejemplares de lince ibérico entre España y Portugal. En el reparto por comunidades autónomas destacan:

Castilla-La Mancha: 942 ejemplares.

942 ejemplares. Andalucía: 836.

836. Extremadura: 254.

254. Región de Murcia: 15, tras el plan de reintroducción.

Además, recientemente se han incorporado ocho ejemplares (cuatro machos y cuatro hembras) en Aragón, en las proximidades de Zaragoza.

En 2002, la población apenas alcanzaba el centenar de individuos y la especie estaba catalogada en peligro crítico. Actualmente figura como «vulnerable» en la Lista Roja de la UICN. Para abandonar la categoría de especie amenazada, los expertos señalan que sería necesario alcanzar los 3.500 ejemplares y contar con al menos 750 hembras reproductoras.

En la Comunidad Valenciana no se habían registrado poblaciones consolidadas en el último censo. No obstante, la Generalidad trabaja con el horizonte de 2028 para integrar el territorio en la estrategia de conservación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid avanza en un proyecto de reintroducción controlada, con estudios de hábitat en marcha y el monte de El Pardo como posible enclave.