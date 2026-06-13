El test más personal de Unai Simón: «Ganar el Mundial sería una de las cosas más maravillosas que me pasaría en la vida»
Unai Simón se somete a un test personal antes del debut de España en el Mundial
Su ídolo, su comida favorita, Luis de la Fuente y el sueño de ganar el título
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A dos días del debut de España en el Mundial frente a Cabo Verde, Unai Simón aparca por unos minutos la táctica, la presión y el debate de la portería para someterse a un test más personal. El guardameta del Athletic repasa algunos de sus gustos, recuerda una de sus mejores paradas de la temporada, elige a su gran ídolo y define a Luis de la Fuente con pocas palabras. Un retrato diferente de uno de los líderes del combinado nacional antes de que arranque la gran cita del fútbol mundial.
Pregunta: Una comida.
Respuesta: Chuletillas de cordero al sarmiento.
P: Una canción.
R: End of Beginning.
P: Una parada.
R: Una mía. (Ríe). Me quedo con una a un remate de Budimir esta temporada en San Mamés.
P: Un libro.
R: El libro de la buena suerte.
P: España es…
R: Una grandísima selección.
P: El Athletic es…
R: Mi vida.
P: Un ídolo.
R: Buffon.
P: Luis de la Fuente es…
R: Un grandísimo entrenador. Es una persona muy cercana y alguien que sabe entender muy bien al futbolista.
P: Y ganar el Mundial sería…
R: Una de las cosas más maravillosas que me pasaría en la vida.