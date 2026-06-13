El test más personal de Unai Simón: «Ganar el Mundial sería una de las cosas más maravillosas que me pasaría en la vida»

A dos días del debut de España en el Mundial frente a Cabo Verde, Unai Simón aparca por unos minutos la táctica, la presión y el debate de la portería para someterse a un test más personal. El guardameta del Athletic repasa algunos de sus gustos, recuerda una de sus mejores paradas de la temporada, elige a su gran ídolo y define a Luis de la Fuente con pocas palabras. Un retrato diferente de uno de los líderes del combinado nacional antes de que arranque la gran cita del fútbol mundial.

Pregunta: Una comida.

Respuesta: Chuletillas de cordero al sarmiento.

P: Una canción.

R: End of Beginning.

P: Una parada.

R: Una mía. (Ríe). Me quedo con una a un remate de Budimir esta temporada en San Mamés.

P: Un libro.

R: El libro de la buena suerte.

P: España es…

R: Una grandísima selección.

P: El Athletic es…

R: Mi vida.

P: Un ídolo.

R: Buffon.

P: Luis de la Fuente es…

R: Un grandísimo entrenador. Es una persona muy cercana y alguien que sabe entender muy bien al futbolista.

P: Y ganar el Mundial sería…

R: Una de las cosas más maravillosas que me pasaría en la vida.