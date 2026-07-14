Lamine Yamal, sobre su madre: «Me ha dicho que aunque tenga 19 años manda ella»

Lamine Yamal cumple años el 13 de julio. El jugador del FC Barcelona celebró sus 19 años de edad rodeado de sus compañeros de selección y familiares antes de enfrentar a Francia en las semifinales del mundial. Entre sus familiares estuvo su madre, a la cual Lamine siempre aprovecha para agradecer su labor como progenitora, y en esta ocasión, recordándole que «aunque tenga 19 años, ella es la que manda».

En ocasiones se nos olvida que Lamine Yamal todavía es una persona joven, que debutó siendo menor de edad en la élite del fútbol, por lo que la influencia de su círculo cercano para que crezca adecuadamente y no pierda la cabeza es vital. Es ahí cuando el papel de su madre entra en acción, la cual actúa siempre con cabeza y «recordándome siempre dónde estoy», afirma Lamine.

La importancia de unos padres presentes

En una situación como la de Lamine Yamal, es vital tener cerca un círculo que te aconseje y te ayude a asimilar tu nuevo estilo de vida desde tan joven. Todos conocemos ya la historia que envuelve a los padres de Lamine Yamal, y cómo éstos son también vox populi, acaparando titulares de periódicos habitualmente.

«Mi madre me ha dicho que, aunque tenga 19 años, igualmente manda ella. Ella es la que me ha cuidado siempre, la que ha estado siempre conmigo y quiere lo mejor para mí. A veces más que yo; la quiero mucho», declara Lamine.

Y es que la relación con su madre es prácticamente perfecta, y hace que el jugador mantenga los pies en la tierra, controlándole el tema psicológico y económico, ya que, según declara el propio jugador, «no olvidamos de dónde venimos». Un barrio, el de Rocafonda, en Barcelona, que tiene una renta per cápita anual inferior a los 8.000 euros. Una cifra que, si contrastamos con la de otros municipios de la zona, es bastante inferior, ya que la media de la zona es de 25.000 euros anuales.

Una formación entre club, selección y familia

Su madre, Sheila Ebana, ejerce como freno de mano para su hijo, recordándole que, aunque sea una estrella que genere millones de euros y tenga contratos publicitarios muy potentes, debe evitar perderse en la fama. Por eso, la disciplina que tanto intenta implantar el seleccionador de España, Luis de la Fuente, debe estar presente en su día a día.

Este blindaje es, en realidad, el secreto mejor guardado de su éxito temprano. Mientras otros se dejan deslumbrar por los elogios, Lamine Yamal vuelve a sus raíces. Ahí es donde cuenta con sus padres, sus mejores consejeros y cuya estructura afectiva le ayuda a olvidarse de la presión de la élite por un momento. Una forma de vida que también colabora para que tenga la cabeza fría tanto en su trabajo como fuera del campo.