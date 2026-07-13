España ya está lista para la batalla contra Francia con pasillo de collejas a Lamine Yamal

España se ejercitó este lunes en Dallas en la previa de la semifinal del Mundial frente a Francia. La selección española completó la sesión en el Cotton Bowl, un escenario histórico de la ciudad texana que, sin embargo, no será el estadio del encuentro. Luis de la Fuente pudo trabajar con los 26 internacionales disponibles, una noticia importante a pocas horas de uno de los partidos más exigentes de todo el campeonato.

El entrenamiento estuvo marcado por el intenso calor que volvió a castigar a la expedición española. Pese a las altas temperaturas, el grupo trabajó con normalidad y sin ningún contratiempo físico. El cuerpo técnico incidió en los aspectos tácticos y en la recuperación tras el esfuerzo acumulado ante Bélgica, con especial atención a la gestión de las cargas antes de una semifinal que exigirá el máximo tanto en lo físico como en lo mental.

España continuará preparando desde Dallas un partido en el que se jugará el pase a la final del Mundial. Francia llegará con una plantilla repleta de talento, velocidad y potencia, pero De la Fuente dispone de todos sus futbolistas para diseñar el plan. La selección española buscará imponer el balón, controlar las transiciones y volver a demostrar que está preparada para competir en las grandes noches.

El entrenamiento en el Cotton Bowl reprodujo el buen ambiente que se lleva respirando en la concentración española desde el inicio del Mundial. La sesión coincidió en día y forma con los cumpleaños de Lamine Yamal y Víctor Muñoz. El primero sopla 19 velas de la tarta y el segundo cuatro más, 23. Ambos pasaron por el clásico protocolo en estas ocasiones. El pasillo de collejas. Inició Lamine e inmediatamente detrás Víctor, que recibieron los golpes del resto de la plantilla, situada a los lados. Todo entre risas, la naturaleza de este equipo.