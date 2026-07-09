La reflexión vital de Mbappé: «He aprendido que las estrellas más grandes y los mejores jugadores son los más humildes, los que más respetan a las personas»

En un mundo del deporte donde el talento suele acaparar todos los focos, hay quienes recuerdan que la verdadera grandeza va mucho más allá de los goles, los títulos o los récords. Kylian Mbappé ha compartido una reflexión sobre el éxito y el liderazgo que pone el foco en un valor muchas veces olvidado: la humildad. Estas fueron sus palabras: «He aprendido que las estrellas más grandes y los mejores jugadores son los más humildes, los que más respetan a las personas».

El astro galo pronunció esta frase hace años para destacar que la grandeza de una persona no se mide solo por el talento, sino por el comportamiento humano. Para él, los tres valores principales para llegar a la cima del éxito son el respeto, la humildad y la lucidez. A lo largo de su carrera, ha aplicado esta lección expresando su admiración por futbolistas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi (con quien compartió vestuario en el Paris Saint-Germain) en lugar de buscar ser el centro de atención.

También mostrando su respeto por sus equipos, mencionando, por ejemplo, al Real Madrid, afirmando que «al Madrid tienes que venir con humildad porque lo han ganado todo». A su vez, recuerda la importancia de mantener los pies en el suelo, entendiendo que los récords y los goles solo tienen sentido si ayudan a ganar campeonatos junto a sus compañeros.

Trayectoria de Mbappé

Kylian Mbappé nació en Bondy el 20 de diciembre de 1998, un barrio de París, capital de Francia, y pronto comenzó a destacar en el fútbol gracias a unas cualidades técnicas y físicas innatas. Su aparición fue meteórica, conquistando la Ligue 1 con el Mónaco y llegando a semifinales de la Champions League, haciendo una dupla letal con Falcao.

En 2017, firmaría por el PSG, el primer año en calidad de cedido y a partir de 2018 como futbolista en propiedad del conjunto capitalino, y donde se convirtió en el máximo goleador de la entidad. En 2024, y tras no renovar por el club francés, llegó al Real Madrid, donde se ha convertido en una pieza clave del equipo madridista y ya destaca como uno de los máximos goleadores del equipo en La Liga y competiciones europeas.

Con su selección nacional, ha conseguido un Mundial en 2018, ser finalista en Qatar 2022 y una Nations League frente a España en 2021. Con los galos, lleva 63 goles y 41 asistencias en 103 partidos internacionales, superando recientemente el récord francés de dianas anotadas de Olivier Giroud. En los Mundiales, lleva un total de 19 goles y en esta edición, se sitúa con 7 goles (igual que Erling Haaland), a solo uno de los ocho de Messi.