El Real Madrid estalla por los ataques racistas a Mbappé y lanza un contundente comunicado

El Real Madrid ha salido en defensa de Kylian Mbappé después de las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés. El club blanco no ha querido dejar pasar unas palabras absolutamente inadmisibles y ha emitido un comunicado contundente en el que muestra su «más rotundo rechazo» a unos comentarios impropios de una representante política.

La entidad madridista condena firmemente este tipo de declaraciones, que considera incompatibles con los valores del deporte y de la sociedad. Además, el Real Madrid ha querido trasladar todo su apoyo a Mbappé, al que define como un referente para millones de personas y, especialmente, para niños y niñas de todo el mundo. El francés, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, fue atacado con expresiones despectivas y xenófobas por parte de Amarilla, lo que ha provocado una oleada de indignación internacional.

Los mensajes de la senadora paraguaya no sólo contenían ataques personales contra Mbappé, sino también comentarios de marcado carácter racista. Unas palabras que han encontrado una respuesta inmediata tanto del propio futbolista como de diferentes instituciones. El capitán de Francia respondió con dureza, acusando a Amarilla de racismo e ignorancia y dejando claro que unas declaraciones así no representan a todo un país.

La Federación Francesa de Fútbol también ha movido ficha y ha anunciado acciones legales contra la senadora, mientras que el Gobierno paraguayo ha deplorado públicamente sus palabras. El asunto ha pasado ya del terreno deportivo al político y judicial, dejando en evidencia la gravedad de unos comentarios que han traspasado todas las líneas rojas.

El Real Madrid, por su parte, insiste en que comportamientos de este tipo no pueden tener cabida en la sociedad. El club recuerda que el fútbol debe ser un espacio de igualdad, respeto y solidaridad, y recalca que seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y cualquier forma de violencia sean erradicadas definitivamente. En esta ocasión, el mensaje del club blanco ha sido claro: con Mbappé no se toca.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo.

Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre.