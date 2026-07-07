La senadora paraguaya que hizo un comentario racista contra Mbappé le denuncia por «violencia de genero»

Nuevo capítulo entre Kylian Mbappé y la senadora Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, en redes sociales. Tras los comentarios racistas de la política paraguaya tras su mal perder tras el Francia-Paraguay, ante lo que el delantero galo respondió con un post en sus redes criticándola por ser «despreciable» e «indigna», además de «racista». Ahora la política paraguaya, tras sus alusiones racistas y ser expuesta mundialmente, se hace la víctima y avisa a Mbappé que retire sus palabras o le denunciará por «violencia de género».

«Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…» fueron algunas de las lindeces que soltó la política paraguaya, que lamentó que los jugadores de la selección de Paraguay no le hubieran «dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido» a Mbappé.

La senadora paraguaya, una de las representantes políticas del país, llegó a decir también que Mbappé es un «bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés».

La respuesta de Mbappé

Ante estas fuertes acusaciones racistas, Kylian Mbappé no pudo evitar responder: «Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición».

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

«Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país», aludía Mbappé, concluyendo: «Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo».

Nuevo ataque de la senadora paraguaya

Ahora, Celeste Amarilla vuelve a la carga con una «carta abierta a Mbappé» donde, en resumidas cuentas –y con un buen número de erratas–, se hace la víctima y asegura que iniciará «acciones legales por violencia de género» de no retractarse el jugador.

«El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia», inicia la senadora paraguaya, que tilda de «arrogancia y desprecio» la actitud de Mbappé por una frase que sacó de contexto intencionadamente. Además, recalcó que el delantero despreció «el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara, eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo».

La senadora reconoce haber borrado el post en el que insultaba a Mbappé: «Me arrepentí y borré el post. Me di cuenta que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante». Y exige lo mismo para con ella: «Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia».

La senadora tacha de «violencia de género pura y dura» las palabras de Mbappé, de «violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo» y pide a Mbappé que se «retráctate conmigo, hace honor a tu ciudadania francesa y pedime disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género».

La carta íntegra de Celeste Amarilla a Mbappé

«El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo, yo estudié en un colegio francés desde los 2 años hasta los 17 que concluí mi formación secundaria. Soy lo que soy gracias al College de L’Inmaculée Concepción y estoy donde estoy gracias a la formación que me dió, cantabamos La Marsellesa y honrabamos su bandera junto con la nuestra, hablo francés y amo visitar Francia. La pasada navidad pasé con mi familia en Courchevel y recibimos el año nuevo en Saint Tropez. Nada con Francia, el problema es contigo.

A mí me enojo mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido, dijiste: «si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas», no somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos. Luego dijiste que se van a sacar el esmoquin, también entendimos bien, que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros pobres y brutos como somos ni sabemos bien lo que es. Igual todo Paraguay quedó callado, incluso yo. Aguantamos.

Durante el partido tuviste una conducta arrogante, se notaba tu desprecio a cada jugador, como si te dieran asco y sin taparte la boca, dijiste «la concha de tu madre» una frase sumamente agresiva en Latinoamérica y vos sabes, por eso dijiste.

Y por último, despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara, eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de «savoir faire». Francia debería reclamar tu conducta.

Mis posteos fueron con la sangre hirviendo, esta sangre mestiza, bella mezcla de sangre indígena con sangre española que corre por mis venas estaba hirviendo y así hice los posteos cuando todavía vos te burlabas de esos inmensos jugadores paraguayos que les dieron batalla de igual a igual hasta el fin del partido, y así escribí. Sin embargo al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen, me arrepentí y borre el post. Me di cuenta que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante.

Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conoces, no tenes idea quien soy yo y no tenes ningún derecho a decir que SOY UNA MUJER DESPRECIABLE, INDIGNA DEL CARGO QUE OCUPÓ. Yo soy Senadora de la Nación Paraguaya electa con votos, antes fui Diputada Nacional también electa con votos, miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz, mi principal compromiso es ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden y defender a mi país hasta con mi vida, eso se espera de mí.

Represento a mi país porque fui votada en Elecciones libres, fui votada libremente para hacer sus leyes y para ser su voz. Vos no tenés idea de lo que significa ser elegida para defender a tu país, para ser la voz del pueblo, fui elegida para ser Senadora Nacional, no sé si dimensionas la importancia de mi cargo.

Quien sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés !!! Violencia de género pura y dura !!! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo. Justamente vos despreciando al género, justamente vos ofendiendo a la mujer, yo no ataque tu color, ni tus preferencias, no ataques vos mi condición de mujer y política. Retractate conmigo, hace honor a tu ciudadania francesa y pedime disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género».