Ataque racista de una senadora de Paraguay a Mbappé: «Camerunés colonizado, en vez de leche materna chupaba cocos»

Kylian Mbappé, tras la victoria de Francia ante Paraguay en octavos de final del Mundial 2026, con un gol suyo de penalti, sufrió un tremendo ataque racista a través de redes sociales por una senadora de Paraguay. Celeste Amarilla utilizó su cuenta en redes para atacar al delantero galo con unos comentarios totalmente fuera de lugar y que han sido muy criticados.

«Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol», comenzó señalando Celeste Amarilla a través de sus redes sociales con un ataque frontal contra Kylian Mbappé. Comentarios racistas contra el delantero galo e invitando a la violencia contra el ariete de la selección francesa.

Pero la senadora paraguaya no se quedó ahí e insultó de manera racista al delantero francés: «Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada».

Celeste Amarilla es senadora en Paraguay desde el año 2023 por el Partido Liberal Radical Auténtico. Ha reconocido que no es fanática del fútbol, pero tras la eliminación de Paraguay en el Mundial y sus insultos a Mbappé, su figura se ha hecho totalmente viral.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026