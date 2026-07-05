Mbappé da caza a Messi

A Francia le costó superar la férrea defensa de Paraguay. Y eso se trasladó también a un Kylian Mbappé que no estuvo cómodo durante el partido. El delantero del Real Madrid salvó a los suyos con un tanto desde los 11 metros tras un penalti forzado por Désiré Doué para meterse en cuartos de final. Esa diana les vino como agua de mayo. No estaban encontrando la forma de batir a Gill hasta que el capitán rompió el cerrojo para igualar a Leo Messi en lo alto de la tabla de goleadores del Mundial.

La actuación del galo no fue la mejor del Mundial, pero consiguió volver a ver portería. Hasta ahora siempre los había marcado de dos en dos en esta Copa del Mundo, menos contra Noruega, que no marcó, pero asistió a Dembélé en los dos primeros goles de Francia en el partido. Aquí tuvo que ser de penalti porque Paraguay no les dejó otra.

Esta vez no pudo ser una conexión con Olise, que tan bien les está funcionando en este Mundial, porque el cerrojazo que había implantado Paraguay estaba secando a las estrellas del combinado galo. Didier Deschamps se quedaba sin ideas. Ni Olise ni Mbappé estaban cómodos. Aunque el madridista lo intentaba una y otra vez con desmarques al espacio.

En una de esas se plantó solo ante el portero, pero no controló bien –de hecho, se ayudó con la mano– y el defensa le robó la cartera. No obstante, la jugada habría sido anulada por mano previa del francés en el control. Fue en el 70 cuando el crack del cuadro madridista transformó la pena máxima y anotó el único gol del encuentro.

Mbappé empata con Messi

Ya en el descuento, Mbappé tuvo la sentencia a la contra. Pero se topó con Gill hasta en dos ocasiones. El portero paraguayo mantuvo con vida a los suyos con dos paradas espectaculares al 10 de les bleus. De haber marcado, habría sido el octavo gol de Kylian en el Mundial, que le habría situado como máximo goleador en solitario con ocho tantos por delante de Leo Messi.

Tras el gol que ha metido a Francia en cuartos de final, donde se verán las caras con Marruecos, Mbappé empata con Messi a siete goles en lo alto de la clasificación de los máximos goleadores. Sigue la pelea entre las dos estrellas por llevarse la Bota de Oro, como en Qatar 2022, donde se impuso el jugador del Real Madrid por 8 a 7 al 10 de Argentina.