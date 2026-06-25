Así queda el cuadro de emparejamientos de la fase final del Mundial 2026: consulta todas las eliminatorias

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva. Una vez superada la fase de grupos, llega el momento más esperado: el de las eliminatorias. El mata mata comienza el próximo 28 de junio y lo hace con algo nunca visto antes en las Copas del Mundo, con unos dieciseisavos de final que alargarán una semana más la mejor competición del mundo. En ellas están ya presentes Alemania, Canadá, Marruecos, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Suiza.

Serán cuatro las rondas eliminatorias que habrá que superar hasta llegar a la gran final. Se celebrará el 19 de julio, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, renombrado New York/New Jersey Stadium para la ocasión. Se celebrará a las 21:00 horas de España y, en ella, los de Luis de la Fuente esperan estar, en busca de la segunda estrella en el pecho, 16 años después de bordar la primera en Sudáfrica.