Paraguay – Francia, en directo hoy: cuándo es, dónde ver en televisión y online en vivo, alineación y última hora de los octavos de final del Mundial 2026
Sigue en directo el duelo de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay
Marruecos ya espera al ganador de este partido en cuartos de final
¡Bienvenidos al directo de OKDIARIO del duelo de octavos de final del Mundial 2026 en Philadelphia entre Francia y Paraguay! Un gran partido que arranca a partir de las 23:00 horas (horario peninsular) y que vamos a contar minuto a minuto por aquí. Marruecos ya espera en cuartos de final al ganador de este partido.
Philadelphia espera ya a Francia y Paraguay con un calor extremo. Se espera a la hora del partido una sensación térmica de 40 grados. Una auténtica locura. Será el segundo partido de octavos de final en este Mundial tras la victoria de Marruecos ante Canadá. De hecho, el combinado africano ya espera al ganador de este partido en cuartos.
Francia llega a este partido de octavos de final como una de las grandes favoritas del Mundial. Goleó a Suecia con un partidazo de jugadores como Mbappé u Olise que llegan en un estado de forma brutal. También Dembélé, con un hat-trick en el último partido de la fase de grupos. Tchouaméni no jugará por lesión.
Paraguay juega este partido del Mundial después de dar una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en la ronda anterior en una dramática tanda de penaltis. Un gol de Enciso adelantó al equipo de Alfaro, que luego recibió el empate que mandó el partido a la prórroga. Pero su defensa durante los 120 minutos de juego fue bestial. En los penaltis tuvieron mucho más acierto.
Ya tenemos once de Paraguay
Paraguay sale sin delantero centro: Gill; Cáceres, Velazquez, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Enciso.
Alerta de calor extremo en el Francia – Paraguay
Se esperan 42 grados de sensación térmica a la hora del comienzo del partido en Philadelphia durante el Francia – Paraguay. Alerta por calor extremo en este segundo partido de octavos del Mundial.
¡Francia y Paraguay buscan los cuartos del Mundial!
¡Bienvenidos al directo del Francia – Paraguay de octavos del Mundial 2026! Sigue el minuto a minuto a través de estas líneas en OKDIARIO.
Espectacular actuación en este 4 de julio
Hoy es 4 de julio, día de Estados Unidos, y se ha entonado el himno americano en el estadio de Philadelphia en un show tremendo antes de este Francia – Paraguay.