El calor extremo de Philadelphia y otra tormenta eléctrica amenazan el Francia – Paraguay del Mundial

El partido de octavos de final del Mundial que medirá el próximo sábado en Philadelphia a las selecciones de Francia y Paraguay está amenazado por una doble alerta que puede complicar el normal desarrollo del partido. Se espera un calor extremo a la hora del duelo y hay posibilidades de que vuelva a producirse una tormenta eléctrica que detenga el encuentro, como ya sucedió durante el Francia – Irak de la fase de grupos en este mismo estadio.

Este Mundial 2026, que se está jugando entre Estados Unidos, Canadá y México, está batiendo muchos récords, sobre todo en asistencia. Pero también está dejando algunos problemas con el clima, que, por suerte para los amantes del fútbol, por el momento no ha tenido demasiadas consecuencias importantes. Sobre todo en territorio estadounidense.

La peor consecuencia sucedió durante el partido entre Francia e Irak en la fase de grupos del Mundial. El partido estuvo detenido en el descanso durante poco más de dos horas por tormenta eléctrica. Los jugadores estuvieron todo ese rato en vestuarios y volvieron a disputar la segunda mitad. Un partido que los galos ganaron con comodidad.

El calor extremo amenaza el Francia – Paraguay

Eso sucedió en la fase de grupos y no tuvo demasiada gravedad. Pero en un partido de octavos de final del Mundial, con la importancia que requiere, la situación es muy diferente y altamente complicada. La doble alerta amenaza otra vez en Philadelphia a Francia, esta vez contra Paraguay.

El partido este sábado entre Francia y Paraguay se disputa a las 17:00 horas local en Philadelphia (23:00 hora española) y se espera que la temperatura alcance los 40 grados. La alerta es de calor extremo durante todo el partido y ambas selecciones están preocupadas por esta circunstancia. También se espera una alerta por tormenta eléctrica a la hora del partido, que podría poner en jaque el desarrollo normal de estos octavos de final del Mundial.