Marcos López analiza como cada semana en OKDIARIO los secretos tácticos que esconden los mejores equipos del mundo y en este caso toca hacerlo con la Selección francesa. El equipo galo está mostrando un ataque impresionante en esta Copa del Mundo con una asociación brillante entre Kylian Mbappé y Michael Olise. Francia se medirá en octavos de final a Paraguay en otra prueba para mostrar todo su potencial.