Mbappé y Olisse aplastan a Suecia y Francia no titubea en el Mundial

Francia ni titubea ni huye de favoritismos. La selección de Deschamps goleó sin complicaciones a Suecia (3-0) en el primer encuentro de dieciseisavos verdaderamente desequilibrado, sin igualdad entre los dos equipos. Francia rompió la tendencia de la primera ronda eliminatoria en el Mundial en un encuentro muy completo con el que espantó posibles fantasmas. Esta Francia es muy favorita.

Con el miedo de lo que le había ocurrido 24 horas antes a Alemania, Francia supo saber jugar este tipo de partidos trampa. Eres favorita, vienes de hacer una primera fase de grupos, tienes un equipazo… Si juntas todos los ingredientes, puede llevar a susto. No todo puede ser tan bueno. Y contra eso juega Francia, más contra sí misma y sus expectativas que contra rivales tipo Suecia o, en unos días, Paraguay, su rival en octavos.

Los suecos no fueron rivales para esta Francia imparable y que se juega siempre a lo que quiere. No es que fuera ni mucho menos una humillación, pero sí una superioridad aplastante que se vio mejor en la última media hora, cuando ganando por 2-0 Francia puso el ritmo que le dio la gana al partido.

Esta selección tiene muchísimo potencial ofensivo. Crean ocasiones con facilidad. Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola… Uno por dentro, otro por fuera, uno al palo, otro también, uno marca, el otro… Es un recital de ataque. El 2-0 se quedó muy corto.

Después de que le anularan un gol por un fuera de juego y fallara una estando solo frente al portero, Mbappé se enrabietó con una jugada individual para poner el 1-0 en Nueva York, en el estadio en el que se jugará la final del Mundial. Cogió un balón sin nada de peligro escorado en el área, se fue metiendo ante defensas dormidos y con regates claves, remató al segundo palo. Ayudó la defensa sueca, pero la jugada del delantero del Real Madrid fue buena.

El 2-0 lo firmó Barcola, por delante de Doué en el once. Trallazo y para dentro. El pase fue medio gol y lo firmó un Olise que hizo otro partido brillante. Le faltó el gol: se estrelló contra el palo en un disparo de tijera en la frontal del área, Widell Zetterstrom (portero de Suecia) le sacó dos buenas manos, falló un mano a mano tras un regalo de Mbappé… Olise disfrutó muchísimo.

Justo después de ese error, el codiciado jugador del Bayern se inventó otro pase de esos que son goles. Hay que ponerse de pie. Olisse regaló dos goles, el ya mencionado a Barcolá y el 3-0 a Mbappé, que firmó un doblete goleador con el que iguala a Messi en este Mundial y se coloca a uno del argentino en la pelea por el récord histórico.

Francia ganó cómodamente a Suecia y es el primer equipo en octavos que de verdad se clasificó de forma tranquila. Los cinco dieciseisavos anteriores o se decidieron en prórroga y penaltis (dos) o con goles en los últimos minutos (los otros tres). Francia, con una superioridad aplastante, se clasificó para la siguiente ronda sin despeinarse y cumpliendo el favoritismo.