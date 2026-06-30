Mbappé amenaza a Messi con su quinto gol en el Mundial y se lo dedica a Deschamps

Golazo de Kylian Mbappé el que marcó en Nueva Jersey justo antes de marcharse al descanso para adelantar a Francia en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Suecia. La estrella gala amenaza ya a Messi con su quinto gol en esta Copa del Mundo y está a uno del argentino. No falló el delantero del Real Madrid, al que antes le habían anulado otro gol por fuera de juego y estrelló una pelota en el poste.

17 goles acumula Mbappé en la historia de los Mundiales, nueve de ellos en eliminatorias. El último ante Suecia en la noche de este martes. Son cinco en este Mundial, a uno del pichichi Messi. También a dos de Messi para intentar superarle como el máximo goleador de la historia en la Copa del Mundo.

LA HISTORIA DEL QUE QUIERE ARRASAR CON TODOS LOS RÉCORDS 💥 El golazo de Kylian Mbappé. Su 17º en un Mundial 🤯 Y va para Didier Deschamps, que hace unos días perdió a su madre ❤️#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/paCoK98Fvk — DAZN España (@DAZN_ES) June 30, 2026

Un golazo el que marcó Mbappé ante Suecia en el último minuto de la primera mitad. Se metió en el área por el perfil izquierdo, recortó a una defensa que perdió la concentración y la enchufó en el palo largo. Lo celebró abrazándose a Deschamps, el seleccionador galo, tras la pérdida de su madre.

Antes de su gol, Mbappé lo rozó en dos acciones claras. La primera, anotando en un mano a mano en solitario en carrera, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. La segunda, con un remate claro desde el interior del área al poste. No paró de intentarlo hasta conseguirlo Kylian.