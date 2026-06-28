Otra genialidad de Messi: golazo de falta y ya van ¡seis! en este Mundial

Leo Messi sigue haciendo historia en este Mundial 2026 y, a pesar de salir como suplente desde el banquillo ante Jordania, el astro argentino no falló a su cita con el gol. El ’10’ albiceleste firmó una genialidad más en el 80 con un golazo de falta directa para poner el 1-3 en el marcador de Dallas. Ya lleva seis en este Mundial y 19 en total en las seis ediciones que ha jugado. No se cansa Leo de hacer historia con la camiseta de su país.

Fue suplente Leo Messi por primera vez en un Mundial desde 2006. 20 años después descansó la mayor estrella, junto a Maradona, que ha dejado Argentina en el mundo del fútbol. Scaloni le dio descanso ante Jordania en la última jornada de la fase de grupos sabiendo que su equipo ya estaba clasificado y como primero de grupo.

No se jugaba nada Argentina, pero con la unidad B se paseó ante Jordania. Lo Celso y Lautaro sentenciaron el partido al descanso, y en el inicio de la segunda parte, Messi empezó a calentar en la banda. Scaloni tenía pensado darle media hora.

Justo antes de la entrada de Messi al campo, marcó Jordania su gol del honor. Y en el 60 entró el astro argentino por Lautaro. Se cayó el campo de Dallas con su mujer y sus hijos en la grada alentándole.

Leo Messi salió al campo con ganas de seguir haciendo historia y fue en el minuto 80 cuando se sacó de la chistera otra genialidad para marcar otro gol en el Mundial. Era el 1-3 en el marcador ante Jordania con un tremendo gol de falta directa. Es pichichi de este Mundial con seis goles en tres partidos y ya acumula 19 en todos los Mundiales. Una auténtica barbaridad.