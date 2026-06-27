Scaloni confirma a un periodista que Messi será suplente contra Jordania: «La contesto porque es usted»

Lionel Scaloni confirmó en rueda de prensa que Leo Messi será suplente contra Jordania este domingo (4:00 hora española). Lo hizo a pregunta de un veterano periodista argentino, al que le dijo que le contestaba con la verdad por ser él quien se la formulaba. El legendario jugador argentino es el máximo goleador del Mundial 2026 con cinco dianas y, como su selección ya está clasificada como primera del grupo J, descansará al menos de inicio frente a los jordanos.

El seleccionador argentino se dirigió amablemente al periodista Enrique Macaya Márquez y respondió que Messi no será titular frente a Jordania: «Un placer que me hagas la pregunta y verlo acá. Gracias a usted por venir, lleva 18 Mundiales… Increíble. Es un placer poder responder a su pregunta porque hemos vivido un montón de tiempo con usted».

«Cuando jugaba con Argentina no paraba de verlo, era una eminencia y sigue siéndolo. Le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco. La contesto porque es usted, si no la esquivaría. Quédese tranquilo y contento porque se lo merece. Sobre el equipo me lo guardo, pero Leo va a arrancar después. Lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana. Muchas gracias por preguntar y que disfrute del Mundial», dijo Scaloni. De genio a genio.