Messi honra a Maradona 40 años después para clasificar a Argentina

Diego Armando Maradona protagonizaba hace exactamente 40 años la actuación más memorable de la historia. Fue en México 86, un Mundial que llevará para siempre su firma, gracias a la exhibición que dio ante Inglaterra en cuartos de final con la Mano de Dios y el posterior Gol del Siglo, el mejor que se ha visto hasta la fecha. Faltaba aún un año para el nacimiento de su mayor profeta. Leo Messi ha sido el único que se ha atrevido a medirse de tú a tú con El Pelusa. A sus casi 39 años, el otro 10 de Argentina ha vuelto a liderar a la albiceleste para conducirla a los dieciseisavos de final, con un doblete ante Austria. Dos goles que no serán tan extraordinarios ni importantes como los que marcó Maradona hace cuatro décadas, pero que le han servido para convertirle en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Argentina recibía a Austria en Dallas, en un encuentro en el que estaba en juego la primera posición del grupo y, de forma matemática, la clasificación para la siguiente ronda. Y fue Messi el encargado de resolverlo. El gol de toda la vida, llegando desde atrás para aprovechar el pase raso desde el lateral izquierdo, fue el que permitió a la vigente campeona del mundo certificar su pase a la siguiente ronda. En el descuento se zafaría de cuantos salieran a su paso, incluido el portero, para acabar marcando tras un rechace de la defensa a su primer disparo. Si Jordania no gana esta noche, será primera sin esperar a la última jornada.

Si hay algo a lo que nos ha acostumbrado Messi es a aparecer siempre que se le espera. Y este lunes se le esperaba. Era el aniversario de aquel día en el que Maradona ascendió al Olimpo, antes incluso de bordar la estrella en la elástica albiceleste. El rosarino ya cumplió hace tres años y medio en Qatar, logrando el tercer Mundial de Argentina, pero está empeñado en rizar el rizo, en convertir en infinita su leyenda.