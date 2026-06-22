Un Messi de récord se quita la etiqueta de los penaltis

Leo Messi cumplió tres objetivos este lunes. El prioritario seguramente para él fue regalar a Argentina su segunda victoria en el Mundial 2026, con la que se mete en dieciseisavos de final como primera del grupo J. El segundo supone un hito en el fútbol de selecciones, ya que con su gol en el 38′ contra Austria superó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia del torneo. La diana número 17 del argentino, además, le hacía zafarse de la injusta etiqueta que se le aplicó en Qatar 2022. Y la 18, sentenciar el partido en el descuento (2-0).

Messi se descolgó ese cartel de especialista en penaltis, o mejor dicho, de marcar exclusivamente desde los 11 metros. Ya son cinco los goles del argentino en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (único goleador de Argentina) y todos han sido en jugada y la mayoría de bella factura. El primero de este lunes en Dallas se pareció al de toda la vida en el Barcelona.

Facundo Medina, disfrazado de Jordi Alba, recibió a la izquierda del área y asistió a Thiago Almada, quien, al estilo Luis Suárez, dejó la pelota pasar entre sus piernas para que Messi llegase con un cañón en la zurda desde segunda línea. El ’10’ batía al portero austriaco, Schlager, por su palo y escribía otro episodio glorioso de su leyenda.

Media hora antes, Messi había fallado un penalti con un disparo bastante flojo y fuera de la portería. No encontró mejor manera de zafarse de esa etiqueta que le atribuyeron en Qatar, donde cuatro de sus siete dianas se produjeron desde la pena máxima, incluida la de la final del Mundial contra Francia. A sus 39 años, el astro argentino sigue batiendo registros y acercando a su selección hacia el gran sueño de la cuarta estrella.

Messi espera rival en dieciseisavos

Al igual que el equipo argentino, Messi se apagó en la segunda parte. Los de Scaloni no jugaron con demasiado brillo y Austria dio algún que otro susto, pero Messi los espantó todos haciendo el 2-0 definitivo. Julián Álvarez falló delante del meta austriaco, el ’10’ recogió el rechace, regateó a todos, chutó y, tras toparse con varias piernas, la mandó a la red. El quinto en dos partidos.

El liderato ya es un hecho y Argentina espera rival en dieciseisavos de final. Podría ser España si no empata o gana contra Uruguay, aunque todo indica que será alguna de las débiles, Cabo Verde o Arabia Saudí, el próximo objetivo de Leo.