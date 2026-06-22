Resultado Argentina – Austria, en directo: estadísticas, goles y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo online

Argentina y Leo Messi ya están listos para afrontar un nuevo partido en este Mundial 2026. La albiceleste, que es la vigente campeona de la Copa del Mundo, tiene que enfrentarse a Austria en el Estadio de Dallas en esta jornada 2 del grupo J. Ambas selecciones se estrenaron en la competición con victoria y es por ello que este duelo toma más importancia aún, ya que una victoria servirá para sacar el billete hacia los dieciseisavos de final. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Argentina – Austria.

Argentina – Austria, en directo

Así está el Mundial 2026

La jornada 2 del Mundial 2026 sigue avanzando y tras la disputa de los partidos de los primeros grupos ya podemos decir que selecciones como México, Estados Unidos o Alemania ya están clasificadas para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, lista a la que podrían unirse Argentina o Austria hoy. También hay combinados que se despiden del torneo, aunque tienen que disputar la última fecha de esta fase. Haití, Turquía y Túnez ya no tienen posibilidades de pasar a la fase final de esta competición.

El grupo J del Mundial 2026

Ahora mismo el grupo J del Mundial 2026 parece que está más o menos decidido tras la disputa de la primera jornada de este cuadro. Argentina ganó 3-0 a Argelia y Austria venció por 3-1 a Jordania, por lo que la albiceleste dirigida por Scaloni y el combinado europeo están igualados en lo más alto de la clasificación con tres puntos. El que gane sacará el billete a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero también hay que tener en cuenta que un empate también les haría meter un pie y medio en la siguiente ronda, ya que clasificándose las ocho mejores terceras selecciones sería complicado que alguna se quedara fuera con cuatro puntos en su casillero.

Partidazo en Dallas

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Austria que corresponde a la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026. El Estadio de Dallas acoge lo que será un apasionante encuentro en el que ambas selecciones buscarán la victoria para clasificarse de manera matemática para los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá.