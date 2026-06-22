Resultado Argentina – Austria, en directo: estadísticas, goles y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina - Austria del Mundial 2026
El VAR pita el primer penalti del Mundial a favor de Argentina y Messi lo falla tras una parandinha
Argentina y Leo Messi ya están listos para afrontar un nuevo partido en este Mundial 2026. La albiceleste, que es la vigente campeona de la Copa del Mundo, tiene que enfrentarse a Austria en el Estadio de Dallas en esta jornada 2 del grupo J. Ambas selecciones se estrenaron en la competición con victoria y es por ello que este duelo toma más importancia aún, ya que una victoria servirá para sacar el billete hacia los dieciseisavos de final. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Argentina – Austria.
Argentina – Austria, en directo
Así está el Mundial 2026
La jornada 2 del Mundial 2026 sigue avanzando y tras la disputa de los partidos de los primeros grupos ya podemos decir que selecciones como México, Estados Unidos o Alemania ya están clasificadas para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, lista a la que podrían unirse Argentina o Austria hoy. También hay combinados que se despiden del torneo, aunque tienen que disputar la última fecha de esta fase. Haití, Turquía y Túnez ya no tienen posibilidades de pasar a la fase final de esta competición.
El grupo J del Mundial 2026
Ahora mismo el grupo J del Mundial 2026 parece que está más o menos decidido tras la disputa de la primera jornada de este cuadro. Argentina ganó 3-0 a Argelia y Austria venció por 3-1 a Jordania, por lo que la albiceleste dirigida por Scaloni y el combinado europeo están igualados en lo más alto de la clasificación con tres puntos. El que gane sacará el billete a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero también hay que tener en cuenta que un empate también les haría meter un pie y medio en la siguiente ronda, ya que clasificándose las ocho mejores terceras selecciones sería complicado que alguna se quedara fuera con cuatro puntos en su casillero.
Partidazo en Dallas
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Austria que corresponde a la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026. El Estadio de Dallas acoge lo que será un apasionante encuentro en el que ambas selecciones buscarán la victoria para clasificarse de manera matemática para los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá.
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Ocasión para Argentina
Vaya pase se acaba de sacar Leo Messi para Enzo Fernández, que estaba habilitado, pero salió bien el arquero austríaco para meter la mano y evitar la ocasión clarísima para la albiceleste.
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Despeja Lautaro
Nuevo córner para Austria y Lautaro Martínez despeja en el primer palo. Le está costando bastante a Argentina desde hace un rato.
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Llegada de Austria
Ocasión para Austria, pero el disparo final de Sabitzer lo desvió un defensor argentino. En el córner despejó la albiceleste, pero no pudieron iniciar un contragolpe. ¡¡Llega el momento de la pausa de hidratación!!
Min 19
¡La tuvo Messi!
Gran jugada de Leo Messi, que se plantó delante de Schlager, pero cuando el ’10’ iba a chutar apareció David Alaba para meter el pie con la buena fortuna de que el guardameta repelió el balón y evitó el tanto en propia meta.
Min 17
Sin peligro
Centro de Sabitzer que se paseó por delante de la portería de Argentina. En la siguiente jugada el balón se fue por línea de fondo y Dibu Martínez sacará de portería.
Min 13
Despeja Argentina
Alaba colgó un balón al área rival desde el centro del campo, pero tras varios rechaces Argentina acabó despejando el cuero.
Min 9
¡LO FALLÓ MESSI!
El argentino asumía la responsabilidad para entrar en la historia y colocarse como el máximo goleador de los Mundiales en solitario, pero mandó el disparo fuera.
Min 7
¡Penalti para Argentina!
Tuvo que acercarse el colegiado a revisar la acción al monitor y tras ver la repetición tomó la decisión de señalar pena máxima.
Min 3
Reclama penalti Argentina
Lautaro Martínez ha ido al suelo cuando iba a disponer de una ocasión clara de gol. Dos futbolistas austríacos fueron al suelo y cortaron la jugada, por lo que hay que ver ahora si es penalti o no.
Min 2
Balón para Austria
Primer acercamiento de Argentina por medio de Thiago Almada, que estrelló el balón en el lateral de la portería rival, pero hubo fuera de juego del jugador del Atleti.
¡Comienza el Argentina – Austria!
Rueda el balón ya en Dallas. ¡Sacó de centro Argentina!
¡Los himnos!
Los futbolistas ya están sobre el terreno de juego y comienzan a sonar los himnos en el Estadio de Dallas.
Dónde ver el partido de Argentina hoy
Recordamos que el Argentina – Austria se puede ver por TV en directo por Dazn y por La1. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este partidazo del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio de Dallas.
Leo Messi
La gran estrella de Argentina continúa siendo el rosarino, que en su debut ante Argelia consiguió hacer un hat-trick, haciendo historia al igualar a Klose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Los datos de Leo Messi en los Mundiales.
A qué hora es el Argentina – Austria
El Argentina – Austria fue fijado en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que queda menos de una hora para que empiece este partidazo del Mundial 2026.
Alineación de Austria
Y ahora toca conocer el once del combinado europeo para intentar dar la sorpresa en Dallas. Esta es la alineación oficial de Austria contra Argentina hoy: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch
Alineación de Argentina
Ya conocemos el once elegido por Scaloni para buscar una nueva victoria en el Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Argentina hoy contra Austria: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez, Leo Messi.
La cuenta atrás
Faltan 45 minutos para que comience el primer partido de hoy en el Mundial 2026. En nada anunciaremos las alineaciones que Argentina y Austria sacan en el Estadio de Dallas.
Min 37
Cómo va el Argentina – Austria
Siguen pasando los minutos y nos acercamos al descanso, aunque debe haber bastante prolongación, y el marcador sigue luciendo el 0-0 inicial en el Argentina – Austria del Mundial 2026.