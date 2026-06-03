Selección de Argentina para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Argentina llegará al Mundial 2026 con el desafío de defender el título conquistado en Qatar y con el objetivo de convertirse en la primera campeona capaz de revalidar una Copa del Mundo en más de seis décadas. El combinado dirigido por Lionel Scaloni afrontará la cita de Estados Unidos, México y Canadá con una generación consolidada y con la posibilidad de vivir el último Mundial de Leo Messi.

La albiceleste aterriza en el torneo con la tercera estrella ya bordada en su camiseta y con buena parte del bloque que levantó el título mundial años atrás. La experiencia del grupo, unida a la continuidad en el banquillo y a la presencia de varias figuras consolidadas, convierten nuevamente a Argentina en una de las selecciones que aspira a todo en la competición.

Grupo de la selección de Argentina en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 encuadró a Argentina en el Grupo J junto a las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. La albiceleste parte como gran favorita para liderar el grupo gracias a la experiencia de su plantilla y al núcleo de futbolistas que ya sabe lo que es competir y ganar en las grandes citas internacionales, por lo que intentarán arrancar con fuerza desde el primer partido para encarrilar cuanto antes la clasificación hacia las eliminatorias.

Cuándo juega Argentina en el Mundial de 2026

Argentina abrirá su participación en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Argelia. El encuentro se disputará a las 3:00 horas en el Kansas City Stadium.

El segundo compromiso llegará el lunes 22 de junio, cuando la selección dirigida por Scaloni se enfrente a Austria a las 19:00 horas en el Dallas Stadium.

La fase de grupos terminará el domingo 28 de junio con el partido entre Jordania y Argentina, también en Dallas, programado para las 4:00 horas.

El calendario de Argentina para el Mundial 2026 queda así:

Miércoles 17 junio 2026 – 3:00 horas – Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium

vs Argelia – Kansas City Stadium Lunes 22 junio 2026 – 19:00 horas – Argentina vs Austria – Dallas Stadium

vs Austria – Dallas Stadium Domingo 28 junio 2026 – 4:00 horas – Jordania vs Argentina – Dallas Stadium

Convocados de Argentina para el Mundial 2026

Porteros

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Emiliano Martínez

Defensas

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Centrocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros

Julián Álvarez

Leo Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

José Manuel López

Lautaro Martínez

Quién es el portero de Argentina

Emiliano Martínez se ha convertido en el guardameta indiscutible de la selección argentina desde su irrupción definitiva con la albiceleste. El Dibu fue recuperado para la selección por Scaloni en 2019 y terminó debutando oficialmente en 2021. Desde entonces, su presencia bajo palos se ha consolidado hasta convertirse en una de las piezas más importantes del equipo nacional.

El arquero marplatense nunca llegó a debutar profesionalmente en el fútbol argentino, aunque eso no le impidió transformarse en uno de los futbolistas más queridos por la afición de su país gracias a su personalidad, liderazgo y actuaciones decisivas.

Las estrellas de la selección de Argentina en el Mundial 2026

El gran nombre de esta Argentina vuelve a ser Leo Messi. El capitán de la Albiceleste afrontará seguramente la sexta y última Copa del Mundo de su carrera, en una cita que puede cerrar definitivamente una de las trayectorias más importantes de la historia del fútbol.

Junto a Messi aparecen otros futbolistas fundamentales para el funcionamiento del equipo. Julián Álvarez, Enzo Fernández y el propio Dibu Martínez forman parte del núcleo de jugadores más determinantes dentro del proyecto de Scaloni. Todos ellos fueron piezas importantes en los éxitos recientes de Argentina y volverán a asumir un papel protagonista en el Mundial 2026.

Así es el seleccionador de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni seguirá liderando el proyecto argentino en la próxima Copa del Mundo. El técnico consiguió construir uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente de la albiceleste y logró devolver a Argentina a lo más alto del fútbol internacional.

Bajo su dirección, la selección conquistó la Copa América 2021, el Mundial de 2022 y también la Copa América 2024, consolidando una etapa marcada por la estabilidad y el equilibrio dentro del vestuario.

El seleccionador argentino, de 47 años, ha logrado mantener unido a un grupo repleto de figuras y generar un ambiente competitivo que ha permitido al equipo alcanzar grandes resultados en los últimos torneos internacionales.

La camiseta de Argentina en el Mundial 2026