Scaloni quita presión a Messi con ganar su segundo Mundial: «Lo importante es que disfrute»

A pocos meses del Mundial, en Argentina todo gira en torno a una pregunta: ¿estará Leo Messi en la cita del Mundial 2026? Y su seleccionador, Lionel Scaloni, ha sido claro. En sus últimas declaraciones, Scaloni dejó un mensaje que mezcla deseo y realidad. El técnico aseguró que quiere ver al delantero de Inter de Miami en el torneo, pero dejó claro que la decisión final no está en sus manos. ￼

Más allá de su posible presencia, el entrenador también quiso cambiar el foco sobre la estrella argentina. Después de haberlo ganado todo, especialmente el Mundial de 2022, Scaloni no quiere presión sobre su capitán: su prioridad es que disfrute. «Es importante que venga y lo disfrute, si es que al final decide venir». Viene a ser la idea que transmite el técnico, consciente de que Messi podría estar ante su última gran cita internacional. ￼

En ese sentido, el seleccionador insiste en que ya no hay nada que demostrar. Argentina sigue siendo una de las favoritas, pero el objetivo no pasa únicamente por ganar, sino por que su gran referente viva el torneo con tranquilidad. «Lo único que puedo decirle es que lo disfrute, que esté con sus compañeros, que lo tome tal y como es».

Mientras tanto, Messi sigue formando parte del grupo y todo apunta a que tendrá minutos en el partido contra Zambia. Sin embargo, su presencia en el Mundial dependerá de varios factores, especialmente de cómo se encuentre físicamente y de su propia decisión personal en los próximos meses. ￼

El mensaje de Scaloni es claro: Argentina hará todo lo posible para contar con su líder, pero respetará sus tiempos y decisión. Así, la Albiceleste avanza hacia el Mundial con ilusión, pero con una incógnita que lo cambia todo. Porque si Messi decide estar, el mundial será visto con otros ojos con su presencia.