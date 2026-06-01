La reflexión de Michael Jordan sobre la superación y resiliencia: «He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito»

Pocas frases resumen tan bien la mentalidad de Michael Jordan como una de las más famosas de su carrera. Lejos de esconder sus errores, la leyenda de la NBA los convierte en una parte fundamental de su historia. Para Jordan, el éxito nunca fue cuestión de perfección, sino de insistir una y otra vez hasta alcanzar el objetivo. «He fallado más de 9.000 tiros. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones confiaron en mí para lanzar el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito», dijo en su día.

Considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Michael Jordan construyó una carrera repleta de éxitos, pero también de obstáculos. De hecho, uno de los episodios más conocidos de su juventud fue cuando no logró entrar en el equipo principal de baloncesto de su instituto. Aquella decepción, que para muchos habría supuesto un duro golpe, fue el impulso que necesitó para trabajar todavía más duro. Años después, acabaría convirtiéndose en una estrella universitaria y en uno de los deportistas más importantes de la historia.

Su trayectoria con los Chicago Bulls es ya parte de la leyenda del deporte. Ganó seis anillos de la NBA, fue elegido cinco veces MVP de la temporada y lideró a su equipo durante una de las etapas más dominantes que se recuerdan en el baloncesto profesional. Además, conquistó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos y formó parte del mítico Dream Team de Barcelona 1992, un conjunto que cambió para siempre la dimensión internacional de este deporte.

Michael Jordan, un ejemplo mundial

Más allá de los títulos y los récords, Michael Jordan dejó una colección de frases que siguen inspirando décadas después. Una de las más conocidas es: «Puedo aceptar el fracaso; todos fracasan en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo». Otra de sus reflexiones más repetidas asegura que «los límites, como los miedos, suelen ser solo una ilusión». Son mensajes que reflejan una filosofía basada en el esfuerzo, la disciplina y la confianza en uno mismo, valores que marcaron toda su carrera.

Muchas de las enseñanzas de Jordan han trascendido el deporte porque conectan con situaciones cotidianas. Otras frases como «Puedo aceptar el fracaso pero no puedo aceptar no intentarlo» reflejan su mentalidad. En la misma línea, defendía la importancia de no dejarse condicionar por el miedo al error: «Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro… cuando se piensa en las consecuencias se está pensando en un resultado negativo». Para el americano, la confianza en uno mismo era fundamental para alcanzar cualquier objetivo, algo que resumió con otra de sus citas más conocidas: «Si aceptas las expectativas de los demás, especialmente las negativas, entonces nunca cambiarás el resultado». «Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasara, otras hacen que suceda», afirmaba en una ocasión, dejando claro que el éxito depende en gran medida de la capacidad para actuar y asumir responsabilidades.

Décadas después de su retirada, Michael Jordan sigue siendo una referencia para millones de personas. No solo por sus seis campeonatos o por sus espectaculares jugadas, sino por la forma en que entendió el éxito. Su famosa reflexión sobre los errores y los fracasos continúa recordando que incluso las mayores leyendas han tenido que caer muchas veces antes de alcanzar la cima.