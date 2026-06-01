Sócrates, pensador griego, sobre la amistad: «El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor»

El filósofo griego Sócrates ha recuperado una enorme popularidad en redes sociales y medios de comunicación. «El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor». Esta frase, que pese a tener más de 2.000 años de antigüedad, sigue describiendo perfectamente uno de los mayores dilemas humanos, que es saber reconocer una amistad verdadera antes de que aparezcan los problemas.

La amistad según Sócrates

La reflexión de Sócrates no pretende comparar a las personas con bienes materiales, sino destacar que los vínculos importantes deben valorarse antes de atravesar momentos difíciles. Igual que alguien prudente comprende la importancia del dinero y ahorra antes de que ocurra una emergencia como prevención, una amistad verdadera debe reconocerse y cuidarse antes de que aparezcan crisis personales o emocionales.

Expertos en filosofía clásica explican que el pensamiento de Sócrates siempre estuvo centrado en la virtud, la honestidad y la coherencia moral. Sócrates defendía que una vida buena dependía mucho más de las virtudes morales de cada uno que de las riquezas o el prestigio social que cada uno poseía. Para el filósofo griego, el autoconocimiento y la autenticidad de la persona son esenciales para poder construir vínculos sólidos y sinceros.

Una frase muy actual

La reflexión de Sócrates se ha vuelto a viralizar porque conecta directamente con que muchas personas sienten que tienen cientos de amigos virtuales en las redes sociales, pero pocos amigos reales con los que poder contar en los momentos difíciles.

Psicólogos especializados en relaciones sociales destacan que la amistad necesita tiempo, reciprocidad y confianza, algo que muchas veces no cuadra con la velocidad de las interacciones modernas. Muchas personas coinciden en que las verdaderas amistades suelen revelarse en los momentos complicados, pero que se deben cuidar continuamente para que la relación sea sana y recíproca.

Valor de los vínculos humanos

La amistad ocupó un lugar bastante importante en la filosofía griega. No sólo Sócrates reflexionó sobre ella, ya que su discípulo Platón y posteriormente Aristóteles desarrollaron teorías que han sido muy influyentes. Aristóteles incluso definió la amistad perfecta como aquella que está basada en la virtud y en el deseo sincero del bien para el otro.

Las relaciones humanas no deberían construirse únicamente desde la utilidad. La confianza, la lealtad y la presencia son elementos que requieren de tiempo y atención, ya que no se deben forzar las relaciones.