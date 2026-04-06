El filósofo Sócrates reflexiona sobre la existencia del hombre: «Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida»
Toma nota de la reflexión de Sócrates para estos días
Adiós a los armarios de cocina tradicionales: la nueva tendencia que ya está en España y es más moderna, práctica y funcional
La frase de San Agustín que da para reflexionar sobre la vida: "El pasado ya no es y el futuro no es todavía"
Albert Einstein, científico, sobre la educación: "Es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela"
Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida, la dura reflexión de Sócrates sobre la existencia del hombre. Por lo que, quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Este filósofo sabe bien qué podemos descubrir sobre una vida que pese a que vivió hace miles de años, no tiene mucho de diferente de la actual.
Sino al contrario, en la actualidad, más que nunca, necesitamos volver a los clásicos, a descubrir a estas palabras que llegaron lejos y nos ayudaron a conocer un poco mejor sobre la vida. Un camino con el que luchamos y que puede acabar siendo lo que nos dará un giro destacado en estos días en los que realmente cada detalle acabará siendo lo que nos dará un giro destacado. De tal forma que tendremos que empezar a descubrir lo mejor de este tipo de elementos que serán claves que analicemos. Estas reflexiones acabarán siendo lo que nos acompañará en estos días.
Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida
Vivimos hoy en día a toda velocidad y lo hacemos de tal forma que la vida pasa tan rápidamente que no nos damos cuenta. Unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle será esencial.
Cuando nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado quizás no nos damos cuenta de lo que realmente puede ser. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará un giro importante de guion, en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.
Esta vida que quizás debemos analizar de forma importante porque puede acabar siendo lo que nos dará una novedad importante en unos días en los que cada detalle cuenta. Tocará saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.
No merece ser vivida una vida que no se examina que no se disfruta o se analiza de tal forma que nos permite conocer un poco más qué es lo que nos está esperando.
Sócrates reflexiona sobre la existencia del hombre
La existencia del hombre fue algo que el propio Sócrates decidió analizar, por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es momento de saber un poco más, lo que este filósofo descubrió hace miles de años, una serie de reflexiones que acabarán siendo lo que nos marcará de cerca.
Estas reflexiones sobre la vida son un elemento que puede acabar siendo de lo más actual, pese a que fueron formuladas mucho antes de lo que realmente puede acabar siendo esencial.
- Deseo que la gente ordinaria tuviese el poder ilimitado de hacer el mal y, después, el poder ilimitado de hacer el bien.
- No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley… respetarte a ti mismo.
- Me llamo a mí mismo guerrero pacífico, porque las batallas que libramos se producen en el interior.
- Las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas.
- Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla, ya que quien la comete se transforma en injusto pero el otro no.
- Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea.
- Los niños de hoy son tiranos: contradicen a sus padres, engullen su comida y actúan como tiranos ante sus profesores.
- Las almas ruines sólo se dejan conquistar mediante regalos.
- La envidia es la úlcera del alma.
- Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo.
- Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino correcto.
- Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar.
- El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma-
- Los poetas no crean poesía a través de la sabiduría, sino a través de una especie de inspiración que puede ser encontrada en profetas o videntes, ya que pueden decir muchas cosas bellas sin saber lo que significan.
- No hago más que ir persuadiendo a todos, grandes y pequeños, a no enfocarse en sus personas o en sus propiedades. Preocúpense, sobre todo, por mejorar el alma.
- El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada.
- Nadie sabe si la muerte puede o no ser la más grande de todas las bendiciones para un hombre, pero los hombres la temen como si supieran que es el mayor de los males.
- El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor.