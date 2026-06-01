MUNDIAL 2030

El PNV recula y propone a la FIFA jugar el Mundial 2030 en una sede conjunta San Mamés-Anoeta

Bildu y PNV querían que Bilbao y San Sebastián dejarán de ser sede del Mundial 2030 por las exigencias de la FIFA

El Gobierno Vasco, junto a los clubes y los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián propone jugar en una "única sede vasca" con San Mamés y Anoeta

Bildu y el PNV presionan para que Bilbao y San Sebastián dejen de ser sedes para el Mundial de 2030

San Mamés, Mundial 2030
Imagen del estadio de San Mamés antes de un partido del Atheltic Club. (Getty)
Miguel Zorío

El PNV ha reculado y ahora sí querría acoger un partido del Mundial de 2030. Ante las exigencias de la FIFA, el Gobierno Vasco –formado por la coalición PNV-PSOE (PSE)– quería retirar a Bilbao y San Sebastián como sedes de la Copa del Mundo que se disputará en España, Portugal y Marruecos. Finalmente, han cambiado de opinión y han propuesto a la FIFA formar parte de la candidatura a través de una «única sede vasca» con dos estadios: San Mamés y Anoeta.

Los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y el Gobierno Vasco, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, han trasladado a la FIFA un documento oficial en el que comunican esta decisión de impulsar una sede conjunta.

Estas instituciones y los dos clubes implicados han hecho este anuncio este lunes en un comunicado en el que explican que la petición se ha realizado después de realizar los «pertinentes estudios y análisis de acuerdo con las exigencias de la organización, y anteponiendo el interés general y la perspectiva de país en la toma de decisiones».

Bajo esta «premisa», el País Vasco ha decidido presentar a la FIFA un presupuesto único de lo que supondría una única sede con dos estadios para una fase de grupos en el año 2030 y con el planteamiento de que se disputen dos partidos en San Mamés y otros dos en Anoeta.

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