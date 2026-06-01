El PNV recula y propone a la FIFA jugar el Mundial 2030 en una sede conjunta San Mamés-Anoeta

El PNV ha reculado y ahora sí querría acoger un partido del Mundial de 2030. Ante las exigencias de la FIFA, el Gobierno Vasco –formado por la coalición PNV-PSOE (PSE)– quería retirar a Bilbao y San Sebastián como sedes de la Copa del Mundo que se disputará en España, Portugal y Marruecos. Finalmente, han cambiado de opinión y han propuesto a la FIFA formar parte de la candidatura a través de una «única sede vasca» con dos estadios: San Mamés y Anoeta.

Los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y el Gobierno Vasco, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, han trasladado a la FIFA un documento oficial en el que comunican esta decisión de impulsar una sede conjunta.

Estas instituciones y los dos clubes implicados han hecho este anuncio este lunes en un comunicado en el que explican que la petición se ha realizado después de realizar los «pertinentes estudios y análisis de acuerdo con las exigencias de la organización, y anteponiendo el interés general y la perspectiva de país en la toma de decisiones».

Bajo esta «premisa», el País Vasco ha decidido presentar a la FIFA un presupuesto único de lo que supondría una única sede con dos estadios para una fase de grupos en el año 2030 y con el planteamiento de que se disputen dos partidos en San Mamés y otros dos en Anoeta.