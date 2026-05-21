Bildu y el PNV presionan para que Bilbao y San Sebastián dejen de ser sedes para el Mundial de 2030

Las últimas declaraciones del lehendakari, Imanol Pradales, dejan en duda la continuidad de Bilbao y San Sebastián como sedes para el Mundial 2030, que celebra España con Portugal y Marruecos. Las «nuevas exigencias» planteadas por la FIFA en su última visita el pasado mes de marzo han provocado que Bildu y PNV presionen para retirar la candidatura de las dos ciudades vascas como sedes.

Pradales, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión celebrada en Vitoria-Gasteiz con el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha referido a las dudas surgidas en los últimos días respecto a la posibilidad de que Bilbao y Donostia-San Sebastián retiren su candidatura como sedes de la Copa del Mundo 2030.

Pradales, que ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía, ha recordado que el pasado mes de marzo «hubo una serie de visitas técnicas por parte de la FIFA» a ambas ciudades, con el fin de «conocer todas las infraestructuras en profundidad y para conocer también detalles que exige la celebración de un evento de este nivel».

El Lehendakari ha explicado que, a raíz de aquella visita, la FIFA «trasladó exigencias, algunas nuevas respecto a las conocidas hasta ese momento», en relación a las condiciones necesarias para acoger partidos del Mundial. Ante esta situación, Pradales explicó que las instituciones vinculadas a ambas candidaturas están haciendo «un análisis de todas estas cuestiones de carácter técnico, operativo, logístico, económico, financiero y de seguridad».

«Ahora hay que tener una cierta tranquilidad; hacer ese trabajo de análisis para tomar una decisión definitiva», ha manifestado, para añadir que la FIFA no adoptará una decisión definitiva sobre las candidaturas a sedes del Mundial de 2030 hasta enero del próximo año. «Tenemos tiempo por delante para hacer este análisis», ha explicado Pradales, que ha recalcado que se debe hacer este trabajo «con rigor» para, de esa forma, «tomar la mejor decisión para el país desde la máxima responsabilidad».