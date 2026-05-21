El ataque de celos de Aitana Bonmatí por celebrarse la final de Champions en un campo poco glamuroso para ella

Aitana Bonmatí ha tirado un dardo a la UEFA por la elección del estadio para la final de la Champions League femenina que el Barcelona disputa este sábado 23 de mayo a las 18:00 horas en el Ullevaal de Oslo. La tres veces ganadora del Balón de Oro ha dejado claro que esta decisión es un paso atrás por las dimensiones del estadio y por las dificultades de los aficionados para viajar a Noruega.

El Barcelona buscará este sábado su cuarta Champions League femenina en la final en la que se enfrentará al Olympique de Lyon en el Ullevaal Stadion de Oslo. Después de eliminar de forma solvente al Bayern de Múnich en semifinales y haber ganado Liga y Copa del Rey en España, el equipo culé quiere quitarse la espina después de haber perecido en la final de 2025 ante el Arsenal.

La tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, volverá a liderar al Barcelona en la final de la Champions femenina y, en condición de líder del equipo, junto a Alexia Putellas, ha hecho una ronda de entrevistas en las que ha aprovechado para tirar un dardo a la UEFA. ¿El motivo? La elección del estadio Ullevaal de Oslo, que cuenta con una capacidad de 25.572 espectadores, y que la jugadora considera un estadio «más pequeño de lo habitual». También ha criticado la elección de la ciudad de Oslo por las dificultades para llegar hasta Noruega desde España.

Aitana Bonmatí y el estadio para la final de la Champions

«No tengo nada contra Noruega, me parece un país fantástico, pero es evidente que las condiciones son diferentes a otros años. Si vienes de abrir grandes estadios, creo que este es un paso atrás ir a Noruega a un campo mucho más pequeño de lo habitual», ha dicho Aitana Bonmatí en una entrevista concedida a RAC 1 en la que ha señalado a la UEFA por la elección del Ullevaal Stadion de Oslo de Noruega como sede para la final de la Champions.

#TuDiràs | 🎯 Dard d’Aitana a la UEFA per la seu de la final de la Champions 🗣️ «És un pas enrere» 🎧 Recupera l’entrevista d’@aleixparise a la triple Pilota d’Or: https://t.co/PfV7GqM9tE pic.twitter.com/4U1mc0mCZA — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) May 19, 2026

Además de por las dimensiones del estadio, Aitana Bonmatí también ha dejado un recado a la UEFA por la elección del país al que, según ella, no es fácil acceder desde España. «Dejas mucha gente fuera y el desplazamiento tampoco es fácil. No hay muchas facilidades para que las aficiones lleguen allá. Mi familia y amigos tienen que hacer no sé cuántos trasbordos, pasar por media Europa, para poder llegar», dijo la triple ganadora del Balón de Oro, que en la misma entrevista confirmó que por parte de ella viajarán 20 familiares y amigos.